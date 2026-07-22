Как почистить стиральную машину / © pexels.com

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Если после стирки вещи потеряли свежий аромат, в барабане появился неприятный запах или на резиновом уплотнителе накопилась грязь, это первый сигнал, что пора провести очистку.

К счастью, для этого не обязательно покупать дорогие специальные средства. Во многих случаях достаточно простого домашнего ухода, занимающего минимум времени, но дающего заметный результат.

Почему стиральная машина начинает неприятно пахнуть

При каждом цикле стирки внутри машины накапливаются остатки стирального порошка, кондиционера, ворсинки ткани и минеральные отложения из воды. Если регулярно не очищать технику, они становятся питательной средой для развития бактерий и плесени.

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Чаще всего загрязнения накапливаются:

в барабане;

на резиновой манжете;

в отсеке для моющих средств;

в сливном фильтре;

на внутренних деталях машины.

Именно поэтому даже чисто выстиранная одежда может приобретать затхлый запах.

Простой способ очистить стиральную машину

Один из самых эффективных домашних методов — использование лимонной кислоты. Она хорошо растворяет известковый налет, помогает избавиться от неприятного запаха и очищает внутренние элементы машины.

Для этого нужно:

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засыпать примерно 100-150 г лимонной кислоты непосредственно в барабан;

выбрать режим с температурой 60–90 °C без белья;

дождаться завершения программы.

После завершения цикла желательно открыть дверцу стиральной машины и оставить ее на несколько часов, чтобы барабан полностью высох.

Не забудьте о резиновом уплотнителе

Именно в складках резиновой манжеты чаще всего скапливаются вода, волосы, ворс и остатки моющих средств.

После каждой стирки достаточно протереть уплотнитель сухой салфеткой или мягкой тканью. Если уже появились темные пятна, можно воспользоваться слабым уксусным раствором или специальным средством для очистки бытовой техники.

Очистите лоток для порошка

Еще одна распространенная причина неприятного запаха — загрязненный дозатор для моющих средств.

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Его рекомендуется:

вынуть;

промыть теплой водой;

удалить налет с помощью мягкой щетки;

тщательно высушить перед установкой.

Регулярная очистка лотка помогает избежать образования плесени.

Фильтр тоже нуждается в уходе

Многие владельцы стиральных машин годами не открывают сливной фильтр. Между тем именно там скапливаются нити, шерсть домашних животных, монеты, пуговицы и другой мелкий мусор.

Перед очисткой необходимо:

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Выключить машину из сети. Подставить емкость для остатков воды. Осторожно открутите фильтр. Удалить мусор. Промыть под проточной водой. Установите ее обратно.

Как предотвратить появление запаха

Чтобы стиральная машина оставалась чистой как можно дольше, соблюдайте несколько простых правил:

оставляйте дверцу открытой после стирки;

не используйте избыточное количество порошка;

регулярно очищайте барабан;

хотя бы раз в месяц запускайте пустую стирку при высокой температуре;

не забывайте очищать лоток и фильтр.

Такие несложные привычки помогут избежать появления плесени и продлят срок службы бытовой техники.

Регулярное очищение стиральной машины занимает совсем немного времени, зато позволяет избежать неприятного запаха, накопления грязи и появления известкового налета. Если уделять технике внимание хотя бы раз в месяц, она будет работать эффективнее, а постиранные вещи будут дольше оставаться свежими и приятными на запах.

FAQ

Как почистить стиральную машину от запаха?

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Чтобы избавиться от неприятного запаха, очистите барабан, резиновую манжету, лоток для порошка и сливной фильтр. Также раз в месяц запускайте пустой цикл стирки при температуре 60–90 °C с лимонной кислотой или специальным средством для очистки стиральных машин.

Чем почистить стиральную машину от накипи?

Для удаления накипи чаще всего используют лимонную кислоту или специальные средства по уходу за стиральными машинами. Они помогают растворить минеральные отложения и поддерживать эффективную работу нагревательного элемента.

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