У ВСУ новый главком: как на назначение Драпатого отреагировали союзники и что пишут западные СМИ

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Поздно вечером во вторник, 21 июля, после недели «картонковых» протестов Владимир Зеленский объявил о замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на Михаила Драпатого, занимавшего должность командующего Объединенными силами ВСУ. Правда, это не было первоначальным требованием украинцев, вышедших на улицы из-за безосновательной отставки министра обороны Михаила Федорова и очередной перезагрузки главой государства всего Кабмина в парламентско-президентской республике. И, несмотря на недавнюю шестичасовую встречу Зеленского с Федоровым, последний пока не согласился ни на одну предложенную ему должность и выдвинул ультиматум.

Хотя все и пытались сохранить лицо и не показывать подковерную борьбу, благодаря друг друга за службу и работу, наличие острого конфликта между Сырским и Федоровым скрыть не удалось. Даже Зеленскому пришлось признать: «Без меня они не садятся». По сообщениям СМИ, на закрытом заседании фракции «Слуга народа» на прошлой неделе президент даже сказал, что нужно увольнять обоих. Но оставление Сырского на должности объяснил тем, что его просто не на кого заменить в такой ответственный момент. Но, как видим, под давлением общества, требующего перемен, кадры нашлись.

Как назначение нового Кабмина, повлекшее за собой перезагрузку командования ВСУ, восприняли наши союзники, и что об этом написали западные СМИ? Читайте в материале ТСН.ua.

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The Washington Post начинает свою статью о масштабных кадровых перестановках в украинском правительстве и армии с определенным непониманием, ведь казалось, что все было хорошо, Украина наконец-то завоевала доверие в Вашингтоне и демонстрирует успехи на фронте, курит российские НПЗ, а временно оккупированный Россией Крым без горючего уже с конца

«Летнее наступление Москвы остановилось на большинстве участков фронта, и Украина возвращает свои территории. Но внезапно на прошлой неделе Владимир Зеленский распустил команду, которая казалась успешной, устранив своего популярного министра обороны, премьера и поздно вечером во вторник признанного главнокомандующего своими вооруженными силами».

«Факт — что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, Харьковской наступательной операции, Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину», — заявил среди прочего Владимир Зеленского, объявляя о замене Сырского Драпатым.

Как вспоминает CNN, Сырского в частности критиковали за продолжение обороны Бахмута за счет больших человеческих жертв. Однако от людей на протестах и в соцсетях звучали упреки о 425-м отдельном штурмовом полке «Скала», убийстве братьев Мосейчуков, жестоком обращении и издевательствах над мобилизованными, управлении армией в ручном режиме, проблемах с ротациями и прочем. На протестах в Киеве и других украинских городах люди писали на картонках: «Вова, ты снова выбрал совок», «Долой совок», «Дронами, не мясом», «Заправляем кровати, может трансформировать войско?».

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The New York Times отмечает, что за последние несколько дней отдельные командиры выразили свою поддержку Сырскому, заявив, что он является единственным командиром с широким опытом, чтобы руководить военными операциями по всей стране. Вместе с этим, на прошлой неделе Михаил Драпатий публично высказался за необходимость введения изменений и справедливости в армии, и фактически принял сторону Михаила Федорова.

«Демонстрации, состоявшиеся после увольнения Федорова, проявили давнюю напряженность в армии. По словам солдат, внутренняя борьба была чрезвычайно опасна, так как могла подорвать боевую сплоченность и ухудшить кадровый кризис в армии, побуждая разочарованных военнослужащих к дезертирству», — пишет в другой своей статье NYT.

Даже бывший главком Валерий Залужный, занимающий должность посла в Британии, оборвал молчание и дописал в соцсетях, что «новому главнокомандующему ВСУ будет тяжело, гораздо труднее, чем он себе представляет». Сам Михаил Драпатый объявил, что начальником Генштаба в его команде будет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий ДШУ.

«Впереди сложная работа, поэтому работаем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и с уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять», — заявил главком ВСУ, добавив, что президент Зеленский поставил перед командованием четкие задачи: продолжить и усилить наступательные действия во всех доменах, планировать новые технологии в способности ВСУ.

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Старший научный сотрудник Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг считает, что политический кризис, первоначально представленный президентом Зеленским как столкновение между Федоровым и Сырским, охватывает существенные дебаты о будущем украинского способа ведения войны и характере украинского государства.

«Трагедия этого процесса в том, что он развернулся, когда Украина оказывает огромное тактическое давление на Россию и тем самым покупает возможность еще больше преобладать. Это также парализовало прогресс в укреплении обороноспособности Украины накануне, вероятно, суровой зимы и потенциальной мобилизации в России. Для гражданского общества Украины, увидевшего перспективу успешного завершения войны, страх того, что надежды Украины могут быть задушены ссорами элит, является неприемлемым результатом», — заключает Джек Уотлинг.

В тексте о возможности объявления Путиным второй большой волны мобилизации в России после выборов в Госдуму 18-20 сентября, ТСН.ua уже отмечал, как в конце июня Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию влияния на Россию для побуждения к завершению войны.

Это произошло сразу после серии успешных ударов по российской нафтянке, в частности по Московскому НПЗ, когда крышка из улетающего нефтяного резервуара стала настоящим мемом соцсетей, что лишь усугубило острый топливный кризис в России. Вторым по масштабу влияния стал удар по двум составам крупнейшего в России маркетплейс Wildberries. Все это вызвало бурную реакцию россиян в плачущих соцсетях, потому что теряют деньги и бизнес. Однако никто не связывает это с войной России против Украины.

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Как пишет Bloomberg, теперь в рамках какого-либо соглашения о прекращении войны Путин больше не намерен возвращать часть оккупированных территорий, которые Кремль хочет сохранить как «буферные зоны». Речь идет об оккупированных районах на севере Сумской и северо-востоке Харьковской областей вблизи границы с Россией. По информации издания, Москва готова вернуться к переговорам только после выполнения ключевой военной задачи — полного захвата Донецкой области — Минобороны РФ обещает Путину завершить эту операцию до конца 2026 года.

Так что, как видим, новый Кабмин, как и новое командование ВСУ, начинают свою работу в довольно непростых условиях. Politico в своей статье отмечает, что украинские дроновые атаки все больше усиливают давление на российскую экономику, которая «скрипит все громче». Именно новые технологические и асимметричные методы ведения войны украинцы возлагают огромные надежды, ассоциируя их именно с Михаилом Федоровым. По информации ряда СМИ, он отказался от новой должности при СНБО и заявил, что готов вернуться только на место главы Минобороны. А в соцсетях уже раздаются призывы к бессрочным акциям.

Дата публикации 11:38, 22.07.26 Количество просмотров 10 Мадяр сообщил о новых результатах операций МоЛоЧКа и Крымский рубильник: поражены десятки целей

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