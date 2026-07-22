Готовьтесь, приближается новый циклон: синоптики предупредили о наступлении непогоды и назвали "опасные" города (карта)

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © pexels.com

Реклама

В четверг, 23 июля, во многих регионах будет умеренно тёплая погода с комфортной температурой, однако в отдельных областях ожидаются локальные грозовые дожди и шквальный ветер.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 23 июля в Украине ожидается умеренно тёплая погода. Термометры покажут от +20 до +25 градусов, а на востоке и юго-востоке — до +28.

Реклама

Дожди пройдут на западе (кроме Тернопольской и Хмельницкой областей), в восточных регионах, а также в Запорожской области, в Крыму и ночью в Одесской области. На остальной территории будет сухо. В Киеве будет солнечно и без дождей, около +24 градусов. Как прогнозирует Диденко, ощутимое потепление и жара начнутся уже в начале августа.

Метеоролог Игорь Кибальчич отмечает, что до конца недели в Украине будет переменчивая погода. По его словам, ночью 23 июля грозовые дожди задержатся на Левобережье, а днем распространятся также на северо-западные области. Наиболее интенсивные осадки вероятны на северо-востоке страны.

В других регионах значительных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +26 градусов тепла, а на крайнем юге потеплеет до +28 градусов выше нуля.

По данным Украинского гидрометцентра, 23 июля в Украине атмосферный фронт принесет в южной части страны умеренные, а в Одесской области и в Крыму — сильные дожди и грозы. На остальной территории область слабо повышенного давления будет определять погоду без осадков, лишь на западе страны днем местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Реклама

«С северо-запада на высокогорье будет продолжать поступать прохладный воздух, поэтому ожидаем прохладную погоду ночью и умеренно тёплую днём, а теплее всего будет на юге и востоке страны», — сообщают метеорологи.

В целом по стране ожидается переменная облачность, дожди пройдут в западных регионах, Одесской области и в Крыму, на остальной территории осадков не предвидится.

В то же время синоптики предупреждают, что 23 июля в Одесской области и в Крыму ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 15–20 метров в секунду. В связи с этим объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о непогоде в нескольких регионах Украины 23 июля / © Укргидрометцентр

По стране ветер будет преимущественно северо-западным, в западных областях — юго-западным, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, на юге и востоке страны — от +14 до +19 градусов тепла. Днем ожидается от +21 до +26 градусов тепла, в восточных областях столбики термометров поднимутся до отметки +29.

Реклама

В Карпатах будет немного прохладнее — ночью ожидается от +3 до +8 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +12 до +17 градусов выше нуля.

Погода в Украине 23 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 23 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов тепла, днём воздух прогреется до +21…+26 градусов тепла

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

Реклама

Погода во Львове

Поданнымобластного гидрометцентра, 23 июля во Львовской области и в самом Львове ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без значительных осадков, а вот днем регион накроют кратковременные дожди, грозы и град. Во время непогоды возможно ухудшение видимости. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, с порывами и шквалами до 15–20 м/с.

В связи с грозами, градом и сильным ветром в регионе объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Синоптики предупреждают о непогоде во Львовской области 23 июля / © Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью по области составит +7…+12 градусов, днём поднимется до +19…+24. Во Львове ночные показатели будут колебаться в пределах +9…+11 градусов, а днем термометры покажут +21…+23.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 23 июля ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Реклама

Температура воздуха по области составит:

ночью от +13 до +18 градусов тепла;

днём от +21 до +26 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +16 до +18 градусов тепла;

днём от +22 до +24 градусов тепла.

Погода в Одессе

Синоптики прогнозируют в Одесской области 23 июля переменную облачность. Ночь и утро будут дождливыми — ожидаются сильные ливни и грозы, однако уже днём осадки прекратятся. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, а во время грозы его порывы и шквалы будут достигать 15–20 м/с. Кроме того, в течение суток на побережье будет сильное волнение моря, поэтому в регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о непогоде в Одесской области 23 июля / © Укргидрометцентр

Несмотря на непогоду, видимость на автодорогах области останется хорошей. Температура морской воды составит +21…+22 градуса.

Реклама

По области ночные температуры составят +13…+18 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +23…+28. В самой Одессе ночью ожидается +16…+18, а днём термометры покажут +23…+25 градусов.

Погода в Харькове

В Харьковской области 23 июля будет переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +27 градусов тепла.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

Реклама

Ранее синоптик назвала дату, когда Украину вновь накроет невыносимая жара.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров