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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
439
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5 хв

Готуйтесь, наближається новий циклон: синоптики попередили про удар негоди та назвали "небезпечні" міста (мапа)

Атмосферний фронт принесе до України локальні зливи та сильні пориви вітру, водночас на півдні та сході повітря прогріється до майже +30.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © pexels.com

У четвер, 23 липня, в багатьох регіонах буде помірно тепла погода з комфортною температурою, проте в окремих областях очікуються локальні грозові дощі та шквальний вітер.

Детальніше про погоду в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 23 липня в Україні очікується помірно тепла погода. Термометри покажуть від +20 до +25 градусів, а на сході та південному сході — до +28.

Дощі пройдуть на заході (крім Тернопільщини та Хмельниччини), у східних регіонах, а також на Запоріжжі, в Криму та вночі на Одещині. На решті території сухо.

В Києві буде сонячно й без дощів, близько +24 градусів. Як прогнозує Діденко, відчутне потепління і спека прийдуть уже на початку серпня.

Метеоролог Ігор Кібальчич зазначає, що до кінця тижня в Україні буде мінлива погода. За його словами, вночі 23 липня грозові дощі затримаються на Лівобережжі, а вдень поширяться також на північно-західні області. Найінтенсивніші опади ймовірні на північному сході країни.

В інших регіонах істотних опадів не передбачається. Вітер дутиме західного та північно-західного напрямку зі швидкістю 5–12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів, а на крайньому півдні потеплішає до +28 вище нуля.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 23 липня атмосферний фронт зумовлюватиме в південній частині помірні, на Одещині та в Криму значні дощі, грози. На решті території поле слабко підвищеного тиску визначатиме погоду без опадів, лише на заході країни вдень місцями чекаємо на короткочасні дощі та грози.

«На висотах з північного заходу продовжуватиме надходити прохолодне повітря, тому розраховуємо і на прохолодну вночі та помірно теплу погоду вдень, а найтепліше — на півдні та сході країни», — повідомляють метеорологи.

Загалом по країні очікується мінлива хмарність, дощі пройдуть у західних регіонах, на Одещині та в Криму, на решті території опадів не передбачається.

Водночас синоптики попереджають, що 23 липня на Одещині та в Криму будуть значні дощі й пориви вітру до 15–20 м/с. У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про негоду в кількох регіонах України 23 липня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про негоду в кількох регіонах України 23 липня / © Укргідрометцентр

По країні вітер буде переважно північно-західного характеру, в західних областях південно-західний 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, на півдні та сході країни — від +14 до +19 градусів. Вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла, у східних областях стовпчики термометрів піднімуться до позначки +29.

У Карпатах буде дещо прохолодніше — вночі очікується від +3 до +8 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +17 градусів вище нуля.

Погода в Україні 23 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 23 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 23 липня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +10 до +15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +24 вище нуля.

Погода у Львові

За даними обласного гідрометцентру, 23 липня на Львівщині та в самому Львові очікується мінлива хмарність. Ніч мине без істотних опадів, а от удень регіон накриють короткочасні дощі, грози та град. Під час негоди можливе погіршення видимості. Вітер південно-західний 7–12 м/с, з поривами та шквалами до 15–20 м/с.

У зв’язку з грозами, градом і сильним вітром у регіоні оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про негоду на Львівщині 23 липня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про негоду на Львівщині 23 липня / © Укргідрометцентр

Температура повітря вночі по області становитиме +7…+12 градусів, вдень підніметься до +19…+24. У Львові нічні показники коливатимуться у межах +9…+11 градусів тепла, а вдень термометри покажуть +21…+23 вище нуля.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 23 липня очікується мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області становитиме вночі від +13 до +18 градусів тепла, вдень — від +21 до +26 градусів.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +16 до +18 градусів тепла, вдень — від +22 до +24 вище нуля.

Погода в Одесі

Синоптики прогнозують на Одещині 23 липня мінливу хмарність. Ніч і ранок будуть дощовими — очікуються значні зливи та грози, однак уже вдень опади припиняться. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 9–14 м/с, а під час грози його пориви та шквали сягатимуть 15–20 м/с. Окрім цього, протягом усієї доби на узбережжі буде сильне хвилювання моря, тому в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про негоду на Одещині 23 липня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про негоду на Одещині 23 липня / © Укргідрометцентр

Незважаючи на негоду, видимість на автошляхах області залишатиметься доброю. Температура морської води становитиме +21…+22 градуси.

По області нічні показники становитимуть +13…+18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23…+28. У самій Одесі вночі очікується +16…+18, вдень термометри покажуть +23…+25 градусів тепла.

Погода в Харкові

На Харківщині 23 липня буде мінлива хмарність, істотних опадів синоптики не передбачають. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів.

У Харкові в нічні години стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +24 вище нуля.

Раніше синоптикиня назвала дату, коли Україну знову накиє шалена спека.

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