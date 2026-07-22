Зеленський поставив завдання новому військовому командуванню: подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський визначив першочергові завдання для нового військового командування після кадрових змін у керівництві Сил оборони. Пріоритетами стануть модернізація армії, посилення протиповітряної оборони, розвиток військових технологій та зміцнення активної оборони.

Про це він сказав у традиційному вечірньому зверненні у середу, 22 липня.

Зеленський зазначив, що новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий уже приступив до виконання своїх обов’язків, а начальником Генерального штабу став Ігор Скибюк.

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«Домовились, що модернізація Сил оборони України буде підготовлена. Важливо, щоб усе пройшло абсолютно злагоджено і щоб росіяни не отримали жодної шпаринки і можливості. Росія повинна відчувати зростання тиску, зростання санкцій: це і наші далекобійні санкції, і мідлстрайки, і наші сильні позиції на фронті. Все це буде забезпечено.», — наголосив президент.

За словами глави держави, нове військове керівництво отримало чіткий перелік завдань.

«ППО — завдання, протидія російським ударам — завдання, більшу технологічність нашому захисту, виконання запитів командирів бойових корпусів і бригад, активна оборона в усіх сферах — завдання», — заявив Зеленський.

Президент також підкреслив, що Міністерство оборони має всі необхідні можливості для виконання цих завдань у координації з новим командуванням ЗСУ, українськими спецслужбами, розвідкою, Національною гвардією, а також у тісній співпраці з міжнародними партнерами та виробниками озброєння.

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Окремо Зеленський подякував українським військовим і цивільним за підтримку нового керівництва армії.

«Важливо, щоб така довіра перейшла у більшу мотивацію наших захисників, важливо, щоб хлопці були сильними, виправдали ту довіру, яку суспільство зараз продемонструвало. Всі інструменти даємо», — зазначив він.

Нагадаємо, у вищому військовому керівництві України відбулися масштабні кадрові зміни. Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на цю посаду бойового генерала Михайла Драпатого. Новим начальником Генерального штабу став генерал-майор Ігор Скибюк. Крім того, кількома днями раніше глава держави призначив тимчасовим міністром оборони Євгенія Хмару, який змінив на посаді Михайла Федорова.

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