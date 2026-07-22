Українські дрони / © ТСН.ua

Реклама

Україна погодила експорт бойових безпілотників до США для участі в програмі Пентагону Drone Dominance («Дронове домінування»).

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на обізнане з перебігом переговорів джерело.

За інформацією співрозмовника агентства, рішення ухвалене на тлі переговорів між Києвом і Вашингтоном щодо ширшої співпраці у сфері безпілотних технологій.

Реклама

Українські дрони, які довели свою ефективність під час війни з Росією, викликають дедалі більший інтерес з боку іноземних партнерів, які прагнуть вивчити український досвід та отримати зразки для випробувань.

Джерело Reuters повідомило, що дозвіл на експорт отримали шість українських компаній, кожна з яких зможе поставити до Сполучених Штатів близько 100 безпілотників. Водночас офіційних коментарів від української чи американської сторони з цього приводу наразі не надходило.

Як зазначає агентство, Україна вже уклала угоди про експорт безпілотних систем із низкою європейських і близькосхідних держав. Крім того, Київ останнім часом послабив обмеження на експорт оборонних технологій, хоча держава й надалі здійснює жорсткий контроль за постачанням військової продукції за кордон.

Reuters також нагадує, що Drone Dominance є масштабною програмою Міністерства оборони США з відбору малих ударних безпілотників. У межах конкурсу десятки виробників випробовують свої розробки в умовах, максимально наближених до реального поля бою.

Реклама

За даними агентства, перший етап програми виграв безпілотник, спільно розроблений українською компанією Skyfall та британською компанією Skycutter.

Нагадаємо, раніше США вперше випробували українські безпілотні надводні апарати класу Magura в Індо-Тихоокеанському регіоні. Йдеться про дрони, які Україна застосовувала проти російського Чорноморського флоту.

Новини партнерів