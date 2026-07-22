1740 років під землею: розкопки принесли рідкісну знахідку, що розкриває маловідому сторінку історії

Знайдена монета. Фото: East West Railway Company

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Під час археологічних досліджень на майбутньому маршруті залізниці у східній Англії фахівці виявили рідкісну римську монету віком близько 1740 років. Вона датується 287 роком нашої ери та зображує Караузія — римського воєначальника, який проголосив себе імператором Британії та північної Галлії, створивши незалежну від Риму державу.

Про це повідомило видання Discover magazine.

Дослідження проводить компанія East West Rail перед будівництвом нової залізничної лінії між Оксфордом і Кембриджем. Наразі археологи вже обстежили першу тисячу з приблизно 6000 запланованих пробних траншей у графствах Бедфордшир і Кембриджшир.

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До того як порвати з Римською імперією, Караузій командував Classis Britannica — римським флотом, що базувався у Ла-Манші. За історичними даними, імператор Максиміан наказав стратити його, запідозривши у приховуванні скарбів, захоплених у піратів. Однак Караузій уникнув страти, оголосив себе імператором і встановив контроль над Британією та північною Галлією. Його правління тривало сім років, після чого його вбив власний міністр фінансів Алект.

Крім цієї монети, археологи знайшли ще одну римську монету, датовану серединою або кінцем II століття нашої ери. Дослідники припускають, що вона могла бути викарбувана за часів правління імператорів Антоніна Пія або Марка Аврелія.

Серед інших знахідок — глек пізнього залізного віку, виготовлений приблизно між 50 роком до нашої ери та 50 роком нашої ери. За словами дослідників, посудину сформували вручну з дрібної глини, до якої додавали мушлі та шамот. Така технологія була характерною для керамічних виробів того періоду. Також під час розкопок виявили фрагменти давньої кераміки.

Перед тим як почати земляні роботи, археологи проводять геофізичні дослідження, які допомагають визначити можливі археологічні об’єкти під землею. Паралельно виконують екологічні та інженерні оцінки, щоб мінімізувати вплив майбутнього будівництва на сільськогосподарські угіддя, природні території та повсякденне користування землею.

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Водночас дослідники не розкопують усю територію майбутньої залізниці. Вони закладають пробні траншеї, кожна з яких зазвичай має близько 50 метрів завдовжки, 2 метри завширшки та приблизно пів метра завглибшки. У кожній траншеї використовують металошукачі для пошуку монет та інших металевих предметів. Якщо археологи виявляють потенційно важливий об’єкт, вони проводять додаткові локальні розкопки, щоб визначити його вік, стан збереження та археологічне значення.

Після вилучення всі артефакти очищають, досліджують, описують і передають до археологічного архіву. Найцінніші знахідки в майбутньому можуть поповнити експозиції місцевих музеїв. Після завершення досліджень ділянки розкопок відновлюють настільки, наскільки це можливо.

Загалом археологам ще належить дослідити близько 5000 пробних траншей. Отримані результати використають під час підготовки екологічної оцінки та заявки на дозвіл будівництва, яку компанія East West Rail планує подати 2027 року. Дослідження допоможуть визначити місця, де прокладання залізниці може вплинути на важливі археологічні пам’ятки, щоб забезпечити їхнє збереження або належне документування.

Нагадаємо, археологи у Франції зробили відкриття, яке може суттєво змінити сучасні уявлення про життя кельтських племен. Під час розкопок стародавнього поселення вони виявили п’ять залізних кайданів віком близько 2300 років.

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