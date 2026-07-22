Більшість людей навіть не здогадується, де розташований найбільший водоспад світу

Водоспад / © Фото з відкритих джерел

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Найбільший водоспад на Землі розташований не на суші, а глибоко під водою між Гренландією та Ісландією. Його висота перевищує три кілометри, а щосекунди він переносить понад 3,5 мільйона кубометрів води, залишаючись невидимим для людського ока.

Про це пише Space Daily.

Незвичайне природне явище розташоване в Данській протоці, яка розділяє Гренландію та Ісландію.

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За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), саме тут формується найбільший водоспад Землі. Водночас він кардинально відрізняється від звичних водоспадів, адже прихований під товщею океану.

Його створює потік холодної й більш щільної води із Північних морів, який перетікає через підводний хребет і опускається в глибини Північної Атлантики.

Чому його неможливо побачити

Попри назву, цей водоспад не є вертикальним потоком води, який падає у повітрі.

Насправді це величезна маса холодної води, що ковзає під теплішими океанічними шарами вниз по схилу морського дна. Межу між потоками визначають різниця температури, солоності та щільності води.

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Саме тому поверхня океану майже не видає того, що на глибині безперервно відбувається одне з наймасштабніших природних явищ на планеті.

За оцінками NOAA, висота підводного водоспаду перевищує три кілометри, а об’єм води, який він переносить, становить понад 3,5 мільйона кубометрів щосекунди.

Втім, океанографи зазначають, що окремі параметри можуть відрізнятися залежно від методики вимірювання. У різних наукових роботах наводяться дещо різні оцінки висоти та потужності потоку, однак усі вони підтверджують, що саме ця система вважається найбільшим підводним водоспадом Землі.

Дослідники наголошують, що підводний водоспад є важливою частиною глобальної океанічної циркуляції.

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Опускаючись на великі глибини, холодна вода бере участь у перенесенні тепла й поживних речовин між різними районами Атлантичного океану. Цей процес впливає на роботу глибоководних течій, які є одним із ключових елементів кліматичної системи Землі.

Для вивчення цього явища науковці використовують спеціальні прилади, закріплені на морському дні, а також акустичні доплерівські датчики, які дозволяють вимірювати швидкість течій, температуру, солоність і щільність води на великій глибині.

Нагадаємо, у В’єтнамі розташована найбільша печера світу Сон Доонг, відкрита у 2009 році. Її висота сягає 200 метрів, ширина — 150 метрів, а довжина досліджених ходів — понад 6,5 км. Усередині печери є тропічні джунглі, річка, власний мікроклімат з туманом та «Сад Едему». Печера внесена до Книги рекордів Гіннеса за розмірами. Вона залишається вразливою екосистемою.

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