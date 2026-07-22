Новий удар по гаманцях водіїв: українські АЗС різко підняли ціни на пальне

В Україні здорожчало пальне / © Associated Press

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В Україні зафіксували черговий стрибок вартості палива — бензин та дизель почали стрімко дорожчати. Станом на середу, 22 липня, більшість провідних операторів ринку скоригували вартість на стелах та підняли ціни. Розповідаємо, скільки сьогодні коштує пальне на українських заправках.

Подробицями ділиться «Главком».

Ціни на пальне в Україні зросли: огляд по заправках 22 липня

Середній цінник на бензин марки А-95 досяг позначки 78,93 грн/л, а дизельне пальне в середньому коштує 81,78 грн/л.

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Більшість українських заправок підвищила ціни у порівнянні з учорашнім днем. Лише одна з великих мереж утрималася від корекції цін та залишила вчорашні ціни на бензин і дизель.

Найвищі ціни на пальне спостерігаються на АЗК мереж OKKO, WOG та SOCAR. Найдешевшим пальне лишається на «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на бензин, дизель і газ 22 липня

UPG:

A95 — 76,40 грн/л;

A95+ — 78,40 грн/л;

ДП — 78,90 грн/л;

ДП+ — 80,90 грн/л;

A100 — 86,40 грн/л;

Газ — 39,50 грн/л;

ОККО:

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A95 — 81,90 грн/л;

A95+ — 84,90 грн/л;

ДП — 83,90 грн/л;

ДП+ — 86,90 грн/л;

A100 — 91,90 грн/л;

Газ — 41,90 грн/л;

WOG:

A95 — 82,90 грн/л;

A95+ — 85,90 грн/л;

ДП — 85,90 грн/л;

ДП+ — 88,90 грн/л;

A100 — 92,90 грн/л;

Газ — 41,90 грн/л;

найдешевше можна купити у мережі «БРСМ-Нафта» — по 72,99 грн/л. Найдорожче він обійдеться на WOG і SOCAR (82,99 грн/л). Різниця становить 10 грн на кожному літрі.

Дизельне пальне сьогодні найдешевше також у «БРСМ-Нафта» і коштує 77,99 грн/літр, на відміну від конкурентів, які продають на майже 8 грн дорожче на кожному літрі.

Ціни на автогаз демонструють найменший розкид серед усіх видів пального.

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Здорожчання пального в Україні

Нагадаємо, вже з цього тижня на українських АЗС очікується нова хвиля зростання цін на бензин та дизель, які протягом місяця можуть здорожчати на 10–12 гривень і сягнути 90 гривень за літр.

Перші зміни на стелах водії побачили вже, але ціни підніматимуть поступово — по 1–2 гривні на тиждень, про що повідомив паливний експерт і засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін.

Головним зовнішнім чинником здорожчання стало загострення на Близькому Сході через атаку Ірану на два нафтові танкери, що блокує важливі логістичні маршрути постачання нафти. Ситуацію в Україні додатково ускладнює сезон жнив, під час якого споживання пального аграріями зростає втричі, що спричиняє високий попит і ріст котирувань на дизель у світі.

Наразі приватні мережі АЗС тримають вичікувальну позицію та орієнтуються на рішення державної компанії «Укрнафта». Саме її цінова політика стане сигналом для решти учасників ринку, які одразу коригуватимуть власні вартісні показники.

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