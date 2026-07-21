Бензин здорожчає до 100 гривень: експерт назвав дві причини невідворотного стрибка цін на пальне

Українців очікує рекордне здорожчання пального / © Pixabay

Реклама

На тлі вичерпання попередніх резервів Україна починає імпортувати значно дорожчі нафтопродукти, що неминуче призведе до стрімкого зростання цін на АЗС уже найближчими тижнями. Остаточні цифри на табло залежатимуть від глобальної світової кон’юнктури та розвитку подій на Близькому Сході.

Про це розповів експерт з геоекономіки Олег Саркіц у коментарі «Новини.LIVE».

Швидкий стрибок і вичерпані запаси

Паливний ринок України зараз перебуває на порозі серйозних цінових змін.

Реклама

Головною причиною такої динаміки є те, що трейдери вже продали майже всі об’єми пального, які були придбані раніше за вигіднішими контрактами, тому мережі змушені завозити ресурс за новими, значно вищими прайсами.

«Зараз ми вже вичерпуємо запаси пального, які були придбані раніше. Безумовно, ми починаємо закуповувати більш дорогі ресурси, і відповідно це може статися дуже швидко», — пояснює фахівець.

Чи можлива ціна у 100 гривень

У відповідь на запитання про те, чи є 90 гривень за літр максимальною межею, експерт дав невтішний прогноз.

Він наголосив, що ключову роль у ціноутворенні відіграватиме можлива ескалація збройних конфліктів на Близькому Сході.

Реклама

За його словами, якщо нафта на світових біржах злетить до 120 або навіть 140 доларів за барель, українцям доведеться платити за бензин набагато більше, ніж зараз.

«90 гривень — це не межа. Якщо ціна на нафту становитиме 120–140 доларів за барель, ми, на жаль, будемо змушені платити набагато більше», — підкреслює Олег Саркіц.

Зворотний бік успішних атак на Росію

Парадоксально, але на здорожчання пального впливають і вкрай успішні дії українських військових щодо знищення російських нафтопереробних заводів, що створює серйозну напруженість на глобальному ринку.

«Російська Федерація була одним з найбільших експортерів пально-мастильних матеріалів. Зараз вона фактично виходить зі світового ринку, і це викликає певні занепокоєння та дефіцит, а будь-який дефіцит тягне за собою підвищення ціни», — констатує геоекономіст.

Реклама

Нагадаємо, експерт паливного ринку Сергій Куюн пояснив, що ключовими чинниками здорожчання пального стали регулярні обстріли російськими військовими українських нафтобаз та автозаправних станцій, а також загострення військово-політичного конфлікту на Близькому Сході. На тлі цих загроз утримувати та накопичувати значні резерви пального наразі неможливо.

Новини партнерів