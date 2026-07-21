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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
1 хв

У шоколадній мінісукні та білих кросівках: папараці заскочили Серену Вільямс дорогою на вечірку

44-річна американська тенісистка обрала для паті комфортний, але водночас стильний лук.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Серена Вільямс

Серена Вільямс / © Getty Images

Папараці заскочили Серену Вільямс, коли вона з подругою йшла на вечірку Raising Cane’s у Нью-Йорку.

Спортсменка була одягнена в лаконічну шоколадну мінісукню приталеного силуету на бретелях. Простий крій вбрання підкреслив її спортивну фігуру.

Серена Вільямс / © Getty Images

Серена Вільямс / © Getty Images

До сукні Серена взула білі кросівки та доповнила лук невеликою рожевою сумкою з монограмою, до якої прикріпила іграшку-брелок у вигляді білого песика.

Верхні пасма волосся Вільямс зібрала у високий хвіст, а решту уклала хвилястими локонами спадати на плечі. Вона також зробила макіяж з акцентними рум’янами, чорними стрілками і нюдовою помадою з контуром. Шию спортсменка прикрасила золотими ланцюжками з підвісками.

Нагадаємо, на початку року ми розглядали розкішні образи Вінус і Серени Вільямс із весілля.

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Дата публікації
Кількість переглядів
269
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