- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 269
- Час на прочитання
- 1 хв
У шоколадній мінісукні та білих кросівках: папараці заскочили Серену Вільямс дорогою на вечірку
44-річна американська тенісистка обрала для паті комфортний, але водночас стильний лук.
Папараці заскочили Серену Вільямс, коли вона з подругою йшла на вечірку Raising Cane’s у Нью-Йорку.
Спортсменка була одягнена в лаконічну шоколадну мінісукню приталеного силуету на бретелях. Простий крій вбрання підкреслив її спортивну фігуру.
До сукні Серена взула білі кросівки та доповнила лук невеликою рожевою сумкою з монограмою, до якої прикріпила іграшку-брелок у вигляді білого песика.
Верхні пасма волосся Вільямс зібрала у високий хвіст, а решту уклала хвилястими локонами спадати на плечі. Вона також зробила макіяж з акцентними рум’янами, чорними стрілками і нюдовою помадою з контуром. Шию спортсменка прикрасила золотими ланцюжками з підвісками.
Нагадаємо, на початку року ми розглядали розкішні образи Вінус і Серени Вільямс із весілля.