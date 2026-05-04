Серена Вільямс у червоній сукні зі сміливим розрізом сходила на вечірку Анни Вінтур
44-річна екстенісистка обрала для свого виходу в світ гламурне вбрання з лелітками, у якому привертала увагу.
Серена Вільямс потрапила до об’єктивів папараці, коли прийїхала на вечірку Анни Вінтур, яку вона влаштувала напередодні Met Gala у Нью-Йорку.
Легенда тенісу обрала для такої події гламурну червону сукню, розшиту лелітками, від бренду LaQuan Smith. Вбрання мало виріз на спині й сміливий розріз до стегна, через який вона продемонструвала підтягнуті ноги.
Аутфіт Серена доповнила чорними гостроносими туфлями на підборах від Christian Louboutin. Екстенісистка похизувалася новою зачіскою — вона пофарбувалася у світліший блонд. У неї було гарне укладання з локонами, макіяж із нюдовою помадою і коричневим контуром, а також блискучий манікюр із декором.
Нагадаємо, Серена Вільямс на галавечір Baby2Baby 2025 у Голлівуді одягла елегантну чорну сукню до підлоги з білим ліфом-рукавами з драпуванням від Pamela Roland.