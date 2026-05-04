Україна перебудовує захист від “Шахедів”: Флеш пояснив нову концепцію

Російські "Шахеди" / © Українське радіо

Реклама

Україна змінює підхід до протидії російським дронам. Якщо раніше основну увагу приділяли захисту великих міст і тилових об’єктів, то тепер йдеться про створення багаторівневої системи перехоплення вздовж кордону, щоб не дозволяти ворожим БпЛА заходити вглиб країни.

Про це розповів радник міністра оборони, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш, в ефірі Radio NV.

За його словами, російська армія поступово розширює зону ураження біля українських кордонів. Якщо раніше небезпечна смуга сягала приблизно 10 кілометрів, то тепер окупанти намагаються бити на 30–40 кілометрів, а подекуди — і до 80 кілометрів углиб української території.

Реклама

Флеш пояснив, що мета ворога — створити біля кордону так звану мертву зону, де не зможуть нормально перебувати ні військові, ні цивільні, а також не працюватимуть підприємства та інфраструктура.

“А зараз ми бачимо, що вони намагаються атакувати на 30–40 км і зробити мертву зону, де нікого не буде — ні військових, ні цивільних, жодного виробництва, інфраструктури. Зараз бачимо, що вони почали бити глибше в наші тили — до 80 км”, — сказав він.

Саме тому, за словами фахівця, Україна переходить до іншої логіки оборони. Йдеться не лише про прикриття окремих міст, а про систему, яка має перехоплювати російські дрони ще на підльоті.

Флеш наголосив, що побудова такого захисту потребує часу, людей і техніки. Насамперед потрібні екіпажі перехоплювачів, засоби РЕБ і радіолокаційні станції, яких поки що бракує.

Реклама

“Для нас це виклик. Ми розуміємо, що з цим робити, але це потребує часу, а також ресурсу, який у нас обмежений. Ми не можемо дуже швидко закрити всю країну”, — зазначив він.

Окремою проблемою є те, що росіяни змінюють частоти, на яких працюють їхні дрони. Через це Україні доводиться адаптувати засоби радіоелектронної боротьби під нові діапазони. За словами Бескрестнова, прикордонні смуги намагаються закривати додатковими засобами РЕБ, однак через велику протяжність кордону їх потрібно дуже багато.

Водночас, як пояснив Флеш, допомога партнерів не може швидко закрити цю потребу. Постачання навіть сотень або тисяч одиниць обладнання не вирішує проблему повністю, бо потреби значно більші.

Нова концепція передбачає розміщення перехоплювачів не точково, а в кілька ліній. Ідея полягає в тому, щоб “Шахеди” збивали ще до того, як вони долетять до великих міст.

Реклама

“Потрібно побудувати ешелонований захист по всьому нашому кордону. Щоб “Шахед”, який з’явився біля Дніпра чи Києва, — це був форс-мажор. А наші перехоплювачі в кілька рядів намагатимуться збити всі “Шахеди”, які заходять на українську територію”, — пояснив він.

За словами фахівця, зараз відбувається фактична перебудова всієї системи протидії дронам, адже попередня модель уже не відповідає новій тактиці ворога.

Флеш також повідомив, що Україна вже застосовує дистанційне керування перехоплювачами. Це означає, що оператори можуть перебувати в одному місці, а самі перехоплювачі працюватимуть по цілях за сотні кілометрів від них.

“Ми зараз намагаємося робити дистанційне керування — це круто і вже дійсно працює. Це коли оператори перебувають в одному місці, а перехоплювачі працюють по БПЛА в іншому місці”, — сказав він.

Реклама

Водночас перехоплювачі не можуть ефективно працювати без радарів. Саме радіолокаційні станції дають змогу виявити ціль і скерувати по ній перехоплювач. За словами Флеша, Україна вже виробляє такі дрони, однак власного виробництва необхідних РЛС поки що не має.

“Без радіолокаційної системи вони не працюють взагалі, бо не розуміють, де той “Шахед”. А у нас немає в країні виробництва цих радіолокаційних станцій. Ми їх закуповуємо за кордоном”, — зазначив він.

Флеш додав, що схожа проблема є й у Росії, однак їй у цьому допомагає Китай. Україна ж не може робити таку ставку, тому змушена шукати інші джерела постачання й паралельно нарощувати власні можливості.

Нагадаємо, 2 березня 2026 року Кабінет міністрів розширив можливості захисту об’єктів критичної інфраструктури від повітряних атак. Відтоді підприємства — незалежно від форми власності — можуть створювати власні групи протиповітряної оборони.

Реклама

Водночас приватна ППО не працює автономно — вона інтегрована в загальну систему оборони та діє під управлінням Повітряні Сили ЗСУ.

У квітні на Харківщині група приватної протиповітряної оборони вперше збила реактивний безпілотник, який рухався зі швидкістю понад 400 км/год.

Новини партнерів