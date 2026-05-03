Нетипова атака дронів на Київщину: "Флеш" розповів, що задумав ворог

Атака дронів-імітаторів: «Флеш» пояснив нову тактику окупантів

Атака російських дронів вчора, 2 травня на Київську область відрізнялася від звичайних. У кількох районах люди звернули увагу на не типовий вигляд БПЛА.

Про це заявив радник міністра оборони, фахівець із систем РЕБ і звʼязку Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, після тривалої перерви в кілька місяців, росіяни масово застосували БПЛА імітатори «Пародія». Завдання такого БПЛА — відволікати увагу української ППО, тому десятки таких дронів кружляли над нашою територією.

«Виглядає це, як показано на зображенні. Багато мешканців тому чули звуки БПЛА, що наближалося в небі. Противник постійно випробовує нові тактики застосування БПЛА, завдання сил оборони — аналізувати, вивчати, прогнозувати і, звичайно, протидіяти», — зазначив «Флеш».

Також Бескрестнов зізнався, що вчора була підозра на застосування росіянами копії безпілотників українського виробника, проте вона не підтвердилася.

