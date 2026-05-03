Нетипичная атака дронов на Киевщину: "Флэш" рассказал, что задумал враг

Атака дронов-имитаторов: «Флэш» объяснил новую тактику окупантов

Реклама

Атака российских дронов вчера, 2 мая , на Киевскую область отличалась от обычных. В нескольких районах люди обратили внимание на не типичный вид БПЛА.

Об этом заявил советник министра обороны, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флэш) Бескрестнов.

По его словам, после продолжительного перерыва в несколько месяцев, россияне массово применили БПЛА имитаторы «Пародия». Задача такого БПЛА отвлекать внимание украинского ПВО, поэтому десятки таких дронов кружили над нашей территорией.

Реклама

«Выглядит это, как показано на картинке. Многие жители назад слышали приближающееся в небе звуки БПЛА. Противник постоянно испытывает новые тактики применения БПЛА, задачи сил обороны — анализировать, изучать, прогнозировать и, конечно, противодействовать», — отметил «Флэш».

Бескрестнов признался, что вчера было подозрение на применение россиянами копии беспилотников украинского производителя, однако она не подтвердилась.

Ранее мы писали, что украинские дронари поразили ПВО и объекты управления РФ по нескольким направлениям.

Новости партнеров