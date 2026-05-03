РФ ударила баллистикой по Николаеву: есть раненые — первые подробности
Николаев с утра оказался под вражеским огнем: россияне атаковали город баллистикой.
Сегодня утром, 3 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По его данным, по состоянию на данный момент в результате удара баллистики по Николаеву есть двое пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее о звуке взрыва в городе сообщал мэр Николаева Александр Сенкевич. В Воздушных Силах 08:40 сообщали об угрозе баллистического вооружения.
Напомним, что сегодня утром в Херсоне россияне из беспилотника атаковали служебный автомобиль одного из предприятий. Погиб мужчина.
