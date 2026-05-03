РФ вгатила балістикою по Миколаєву: є поранені — перші подробиці

Миколаїв зранку опинився під ворожим вогнем: росіяни атакували місто балістикою.

Дмитро Гулійчук
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Сьогодні вранці, 3 травня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, станом на зараз внаслідок удару балістики по Миколаєву ж двоє постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Раніше про звук вибуху у місті повідомляв мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. У Повітряних Силах 0 08:40 повідомляли про загрозу балістичного озброєння.

Нагадаємо, що сьгодні вранці у Херсоні росіяни з безпілотника атакували службове авто одного з підприємств. Загинув чоловік.

