Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Сьогодні вранці, 3 травня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, станом на зараз внаслідок удару балістики по Миколаєву ж двоє постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Раніше про звук вибуху у місті повідомляв мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. У Повітряних Силах 0 08:40 повідомляли про загрозу балістичного озброєння.

Нагадаємо, що сьгодні вранці у Херсоні росіяни з безпілотника атакували службове авто одного з підприємств. Загинув чоловік.

