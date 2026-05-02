Арсенал — Атлетико: букмекеры сделали прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 5 мая, английский "Арсенал" примет испанский "Атлетико" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече, которая состоялась 29 апреля в Мадриде, "матрасники" и "канониры" не определили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

Прогноз букмекеров на матч Арсенал — Атлетико

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Арсенал". На победу подопечных Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 1,62. Ничья — 3,80. Выигрыш "Атлетико" — 5,50.

В двухматчевой дуэли аналитики также отдают предпочтение лондонцам. На выход "пушкарей" в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,30. Проход в финал подопечных Диего Симеоне — 3,25.

Победитель этой пары в финале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором полуфинального противостояния между французским ПСЖ и немецкой "Баварией".

В первом матче ПСЖ на своем поле одолел "Баварию" со счетом 5:4. Ответный поединок состоится 6 мая в Мюнхене.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

