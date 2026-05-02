Арсенал — Атлетіко: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Перший поєдинок між командами в Мадриді завершився внічию.

"Атлетіко" — "Арсенал"

"Атлетіко" — "Арсенал" / © Associated Press

У вівторок, 5 травня, англійський "Арсенал" прийме іспанський "Атлетіко" в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі, яка відбулася 29 квітня в Мадриді, "матрацники" та "каноніри" не визначили сильнішого, зігравши внічию 1:1.

Прогноз букмекерів на матч Арсенал — Атлетіко

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Арсенал". На перемогу підопічних Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 1,62. Нічия — 3,80. Виграш "Атлетіко" — 5,50.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу лондонцям. На вихід "гармашів" до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,30. Прохід до фіналу підопічних Дієго Сімеоне — 3,25.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором півфінального протистояння між французьким ПСЖ і німецькою "Баварією".

У першому матчі ПСЖ на своєму полі здолав "Баварію" з рахунком 5:4. Поєдинок-відповідь відбудеться 6 травня в Мюнхені.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

