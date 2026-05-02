Жодної поразки в сезоні: визначився чемпіон Першої ліги з футболу

Титул достроково здобула чернівецька "Буковина".

"Буковина"

"Буковина" / facebook.com/FSCBC

Чернівецька "Буковина", яка раніше оформила вихід до УПЛ, достроково стала чемпіоном Першої ліги України з футболу сезону-2025/26.

У суботу, 2 травня, підопічні Сергія Шищенка на виїзді обіграли "Поділля" з Хмельницького (2:0) і стали недосяжними для переслідувачів у турнірній таблиці Першої ліги.

Тепер "Буковина" має 18 очок переваги над одеським "Чорноморцем", який посідає друге місце. Навіть якщо "моряки" виграють усі п'ять матчів до кінця сезону, то все одно не наздоженуть клуб з Чернівців.

Зазначимо, що "Буковина" не зазнала жодної поразки цього сезону Першої ліги, здобувши 23 перемоги і тричі зігравши внічию.

Команда з Чернівців має шанси пройти чемпіонат без поразок. Для цього їй залишилося не програти в останніх чотирьох матчах.

Наступну кампанію "Буковина" проведе у Прем'єр-лізі. Востаннє клуб грав в елітному дивізіоні ще в сезоні-1993/94, коли турнір мав назву Вища ліга.

Нагадаємо, цього сезону "Буковина" вдруге поспіль дійшла до півфіналу Кубка України, де знову поступилася київському "Динамо".

