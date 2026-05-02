Вчені билися над цим 60 років: як один запит до ChatGPT перевернув світову науку

Штучний інтелект / © Pixabay

Реклама

Нейромережа ChatGPT зуміла розв’язати складну математичну задачу Пола Ердеша, яка залишалася нерозгаданою понад 60 років. Зробити це вдалося 23-річному юнаку без профільної освіти, який просто поставив правильне запитання штучному інтелекту.

Про це пише futurism.

23-річний Ліам Прайс поділився розв’язанням однієї з так званих проблем Ердеша — серії відомих математичних гіпотез, які залишив по собі угорський математик Пол Ердеш. Хоча деякі з цих завдань виявилися непосильними для визнаних геніїв у цій галузі, Прайс, який не має вищої математичної освіти, зміг знайти відповідь, просто надіславши запит до моделі GPT-5.4.

Реклама

Попри те, що багато попередніх рішень задач Ердеша, згенерованих за допомогою ШІ, виявлялися хибними, експерти ретельно ознайомилися з відповіддю Прайса і підтвердили, що вона дійсно працює.

Математик з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Теренс Тао, який став провідним експертом з оцінювання здібностей ШІ у розв’язанні математичних задач, пояснив унікальність ситуації.

«У цьому випадку ситуація дещо інша, тому що люди дійсно розглядали цю задачу, і всі, хто її вивчав, колективно припустилися невеликої помилки на першому етапі», — зазначив експерт.

За словами Тао, існувала своєрідна стандартна послідовність дій, з якої завжди починали всі науковці. Проте штучний інтелект обрав абсолютно несподіваний підхід. Він використав добре відому формулу, яку ніхто не здогадався застосувати до запитань такого специфічного типу. Цей випадок може стати яскравим прикладом того, як ШІ дійсно мислить нестандартно, долаючи помилковий колективний розум.

Реклама

Попри феноменальний результат, для фінального завершення роботи все ж знадобилися зусилля людей. Математик зі Стенфордського університету Джаред Ліхтман розповів про труднощі взаємодії зі штучним інтелектом.

«Вихідні дані доказу ChatGPT були досить мізерними. Тому знадобився експерт, щоб розібратися в них і зрозуміти, що вони намагаються сказати», — пояснив Ліхтман.

Теренс Тао не приховує свого захвату від досягнутого результату.

«Ми відкрили новий спосіб осмислення великих чисел та їхньої структури. Це чудове досягнення. Думаю, питання про його довгострокове значення ще не вирішене», — підкреслив математик.

Реклама

Попри те, що фахівці з ентузіазмом відгукуються про рішення ChatGPT, вони закликають виявляти обережність. Іноді подібні гучні заяви не знаходять підтвердження.

Новини партнерів