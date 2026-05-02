7 маленьких собак-компаньйонів, за якими легко доглядати: поради ветеринарів

Мальтійська болонка / © Associated Press

Маленькі собаки-компаньйони можуть бути не лише зручними для утримання в квартирі, а й доволі простими у догляді. Ветеринари звертають увагу: серед невеликих порід є ті, які поєднують лагідний характер, невибагливість і здатність швидко адаптуватися до способу життя власника.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Фахівці зазначають, що такі тварини забезпечують емоційну підтримку, добре піддаються дресируванню та не потребують надмірних фізичних навантажень. Водночас вони залишаються активними компаньйонами, яких легко брати із собою та які комфортно почуваються навіть у невеликому житлі.

Під час вибору собаки ветеринари радять звертати увагу не лише на розмір, а й на темперамент, рівень енергії та потреби в догляді. Хоча кожен пес має індивідуальний характер, окремі породи частіше демонструють риси, що спрощують утримання.

До таких належать:

Кавалер-кінг-чарльз-спаніель. За словами ветеринарів, ця порода легко адаптується до різних умов і орієнтована на людину. Собаки не надто активні, із задоволенням відпочивають удома, але не відмовляються від коротких прогулянок. Вони добре навчаються і не потребують складного догляду — достатньо регулярного розчісування та купання.

Мальтійська болонка. Це компактна порода, яка зазвичай важить менш як 7 фунтів. Ветеринари зазначають, що такі собаки мало линяють і добре підходять для квартирного утримання. Вони прив’язуються до власників і не потребують великого простору чи інтенсивних фізичних навантажень. Догляд за шерстю спрощується, якщо підтримувати її короткою.

Мопс. Фахівці називають мопсів невибагливими до фізичної активності. Їм достатньо коротких прогулянок і ігор у приміщенні. Ця порода відома дружнім і соціальним характером, добре підходить для сімей. Серед основних вимог догляду — контроль ваги, очищення складок на морді та захист від перегрівання.

Ши-тцу. Ветеринари підкреслюють, що ці собаки ласкаві, товариські та легко адаптуються навіть до невеликих помешкань. Вони не потребують значних фізичних навантажень, але важливо забезпечити регулярний догляд за шерстю, щоб уникнути сплутування та проблем зі шкірою.

Мініатюрний шнауцер. Ця порода вирізняється розумом і здатністю до навчання. За словами спеціалістів, такі собаки легко засвоюють команди і не потребують складного догляду, оскільки мало линяють. Вони добре реагують на ігри та розумову стимуляцію.

Короткошерстий чихуахуа. Один із найменших собак, якого легко утримувати завдяки простому догляду за шерстю та помірним потребам у русі. Водночас ветеринари застерігають: через малий розмір ці тварини є досить крихкими, тому потребують обережного поводження.

Гаванський бішон. Це активний, але не гіперактивний собака, який добре піддається дресируванню. Порода потребує середнього рівня фізичних навантажень і вирізняється комунікабельністю. Догляд за шерстю можна спростити, якщо підстригати її коротко.

