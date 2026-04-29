Як часто мити собаку, щоб не нашкодити: відповідь ветеринарів здивувала
Ветеринари радять переглянути звички догляду за собаками, адже надмірне купання змиває природний захист шкіри. Ось як часто це варто робити насправді.
Ветеринари пояснили, як часто насправді потрібно мити собаку, і відповідь може здивувати багатьох власників. Надто часте купання, за словами фахівців, не лише не допомагає позбутися запаху, а й може нашкодити шкірі та шерсті тварини.
Про це повідомило видання Express.
Експерти зазначають, що собак не варто купати частіше ніж раз на місяць. Ветеринар Пабло Антоніо Ольмедо Гонсалес пояснив у TikTok, що шкіра тварини має природний захисний жировий шар, який підтримує її здоров’я. Якщо ж змивати цей шар занадто часто, шкіра починає виробляти ще більше жиру, а собака може пахнути сильніше.
За словами ветеринара, найкраще рішення — дати шкірі «відпочити». Він радить купати собаку максимум раз на місяць, а за можливості — ще рідше. Натомість для підтримання чистоти варто регулярно вичісувати шерсть.
Подібної думки дотримується й ветеринарка Марія Ветікан. Вона попереджає, що мило та шампуні можуть пересушувати шкіру, зменшувати кількість природних олій і робити тварину більш вразливою до інфекцій та дерматологічних проблем.
Водночас ветеринар Девід Алдас вважає, що купати собак можна ще рідше — лише три-чотири рази на рік. А котів, за його словами, інколи достатньо мити лише раз на рік.
У благодійній організації Blue Cross також радять не купати собак без нагальної потреби. Якщо улюбленець не забруднився чи не вивалявся у чомусь неприємному, краще дозволити природним оліям виконувати свою роботу. Там нагадують, що собаки здатні частково самоочищуватися, а часте купання може ще й змивати краплі від бліх та глистів.
Втім, для собак із захворюваннями шкіри графік купання може бути іншим — у такому разі варто порадитися з ветеринаром.
Фахівці також рекомендують використовувати спеціальний шампунь для собак, оскільки він м’якший для шкіри. Як альтернативу можна взяти дитячий шампунь. Якщо ж тварина боїться води, її радять поступово привчати до ванни за допомогою похвали, ласощів або навіть арахісової пасти без ксилітолу, щоб відволікти під час миття.
