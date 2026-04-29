Як часто мити собаку, щоб не нашкодити: відповідь ветеринарів здивувала

Ветеринари пояснили, як часто насправді потрібно мити собаку, і відповідь може здивувати багатьох власників. Надто часте купання, за словами фахівців, не лише не допомагає позбутися запаху, а й може нашкодити шкірі та шерсті тварини.

Про це повідомило видання Express.

Експерти зазначають, що собак не варто купати частіше ніж раз на місяць. Ветеринар Пабло Антоніо Ольмедо Гонсалес пояснив у TikTok, що шкіра тварини має природний захисний жировий шар, який підтримує її здоров’я. Якщо ж змивати цей шар занадто часто, шкіра починає виробляти ще більше жиру, а собака може пахнути сильніше.

За словами ветеринара, найкраще рішення — дати шкірі «відпочити». Він радить купати собаку максимум раз на місяць, а за можливості — ще рідше. Натомість для підтримання чистоти варто регулярно вичісувати шерсть.

Подібної думки дотримується й ветеринарка Марія Ветікан. Вона попереджає, що мило та шампуні можуть пересушувати шкіру, зменшувати кількість природних олій і робити тварину більш вразливою до інфекцій та дерматологічних проблем.

Водночас ветеринар Девід Алдас вважає, що купати собак можна ще рідше — лише три-чотири рази на рік. А котів, за його словами, інколи достатньо мити лише раз на рік.

У благодійній організації Blue Cross також радять не купати собак без нагальної потреби. Якщо улюбленець не забруднився чи не вивалявся у чомусь неприємному, краще дозволити природним оліям виконувати свою роботу. Там нагадують, що собаки здатні частково самоочищуватися, а часте купання може ще й змивати краплі від бліх та глистів.

Втім, для собак із захворюваннями шкіри графік купання може бути іншим — у такому разі варто порадитися з ветеринаром.

Фахівці також рекомендують використовувати спеціальний шампунь для собак, оскільки він м’якший для шкіри. Як альтернативу можна взяти дитячий шампунь. Якщо ж тварина боїться води, її радять поступово привчати до ванни за допомогою похвали, ласощів або навіть арахісової пасти без ксилітолу, щоб відволікти під час миття.

Нагадаємо, раніше ветеринар назвав 3 найкращі породи собак для тих, хто заводить улюбленця вперше. Він пояснив, у чому їхні переваги.

