Найбільші втрати "кадирівців" від 2022 року: ГУР розгромило велику групу "Ахмату" (відео)

На початку березня 2026 року ЗСУ провели велику операцію, під час якої розбили групу найманців з росґвардії «Ахмату» та знищили їхню бронетехніку.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як повідомили у відомстві, успішну операцію провели спільно бійці спецпідрозділу ГУР «Шаманбат», куди входять ічкерійські добровольці, воїни 104-ї бригади ТрО «Горинь» та розвідники з підрозділу агентурних операцій.

«Ударами дронів та артилерії розвідники знищили ворожі транспорт і броньовану техніку та завдали кадировцям найбільших втрат у живій силі з початку повномасштабної агресії Росії», — зазначили в ГУР.

У ГУР наголошують, що внаслідок цієї операції кадировці зазнали найбільших втрат у живій силі з початку повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році. Докладну відеохроніку розгрому «ахматівців» воєнна розвідка оприлюднить 1 травня 2026 року на своїх офіційних ресурсах.

Варто зауважити, що «Ахмат» — це підрозділ Росгвардії, який фактично підконтрольний особисто Рамзану Кадирову. Його створили у 2009 році для боротьби з ічкерійцями. За даними журналістських розслідувань, бійці «Ахмату» причетні до викрадень, тортур і страт, а на території їхньої бази діє секретна в’язниця.

Нагадаємо, російські війська активізували наступальні дії в районі Верхньої Терси на Запоріжжі, намагаючись закріпитися в селі та створити нові плацдарми. Спочатку противник здійснював інтенсивні обстріли із застосуванням артилерії та ударних дронів, після чого перейшов до спроб просування малими штурмовими групами.

Також ми писали, що «Кілзона» на фронті в Україні розширюється: ворожі дрони перетворюють десятки кілометрів на зону смертельної небезпеки. Про це повідомив заступник командира бригади безпілотних систем «Ахіллес» Олесь Маляревич.

Варто зауважити, що «кілзона» — це територія, де фактично не можуть просуватися ані техніка, ані навіть наземні роботизовані комплекси.

