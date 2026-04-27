"Кілзона" поглинає тил: військові попереджають про нову загрозу на фронті

На фронті розширюється «кілзона»

«Кілзона» на фронті розширюється. Ворожі дрони перетворюють десятки кілометрів на зону смертельної небезпеки. Про це повідомив заступник командира бригади безпілотних систем «Ахіллес» Олесь Маляревич.

Так звана «кілзона» розширилася вже до 10-20 кілометрів углиб. Про це пише День.LIVE.

На фронті розширюється «кілзона»: що це означає

За словами Олеся Маляревича, «кілзона» — це територія, де фактично не можуть просуватися ані техніка, ані навіть наземні роботизовані комплекси.

Уся небезпечна зона насичена мінами. Вона прострілюється великою кількістю дронів з обох боків.

Військовий попередив, що наближення «кілзони» є вкрай небезпечним. Це означає, що відстань 10–20 кілометрів до лінії фронту більше не є безпечною для цивільних та військових.

Військові ЗСУ змушені пересуватися пішки до 20 кілометрів в один бік, долаючи відстані з провізією та боєприпасами в умовах повітряних атак з неба.

За словами Маляревича, «кілзона» буде лише збільшуватися, а від міст та сіл, що опинилися в цій зоні, може нічого не залишитися. Потенційно «кілзона» може розширитися до 40 кілометрів від лінії фронту в український тил.

Ця територія може бути повністю замінована та контрольована українськими та ворожими дронами.

