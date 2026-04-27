Нічні "прильоти" на об’єктах РФ: що опинилося під ударами ЗСУ

Стовп диму

Реклама

Українські військові протягом минулої доби та в ніч проти 27 квітня 2026 року атакували низку важливих цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях. Під удар потрапили склади, техніка та пункти управління ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Що відомо про уражені об’єкти

Зокрема, в районі Селидове було уражено склад боєприпасів і командно-спостережний пункт противника. Також повідомляється про удар по реактивній системі залпового вогню «Торнадо-С» у Мелітополь.

Реклама

Крім того, ЗСУ вразили пункти управління БпЛАв районах Малинівки на Донеччині та Гуляйполя на Запоріжжі. У районі Миколаївки Запорізької області було уражено ремонтний підрозділ окупантів.

Наразі інформація про втрати противника та масштаби пошкоджень уточнюється.

У Силах оборони наголошують, що й надалі вживатимуть заходів для зниження бойового потенціалу російських військ.

Нагадаємо, безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ в ніч проти 23 квітня атакували нафтоперекачувальну станцію «Горький» у Нижньогородській області РФ, яка є важливим вузлом транспортування нафти. Внаслідок удару було пошкоджено щонайменше три резервуари, а на об’єкті спалахнула масштабна пожежа площею близько 20 тисяч квадратних метрів. У СБУ наголошують, що ураження таких стратегічних станцій порушує логістику постачання нафти, знижує ефективність роботи НПЗ і б’є по доходах російського бюджету, який фінансує війну.

Реклама

Новини партнерів