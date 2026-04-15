РФ активізувала наступ по всій лінії фронту: Сирський назвав найгарячіші напрямки

Сирський / © Олександр Сирський

Російська армія посилила наступальну активність на фронті, скориставшись змінами погодних умов. Найгарячішими ділянками фронту протягом останнього місяця залишаються Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський напрямки, де тривають найінтенсивніші бої.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону. Завдяки цьому в березні наші війська відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована противником», — додав головком.

У Силах оборони наголошують, що компенсують чисельну перевагу противника якістю ведення бойових дій, змушуючи його діяти за правилами наших бійців і переносити терміни виконання своїх завдань.

Крім того, для послаблення наступального потенціалу РФ українські військові підтримують високий рівень ураження військових, оборонно-промислових та інших об’єктів на території Росії, які забезпечують ведення війни.

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували близько 820 російських окупантів. Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,31 млн військових. Російські війська продовжують зазнавати значних втрат і в озброєнні, що суттєво послаблює їхній бойовий потенціал.