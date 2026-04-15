Екскохана Брукліна Бекхема після шести років мовчання видала правду про зіркову родину: "Були знаки"

Гана Крос / © instagram.com/hancross

Реклама

Скандальні заяви британської моделі Гани Крос про стосунки з Брукліном Бекхемом та напруженість у родині Девіда і Вікторії Бекхемів привернули увагу після її нового інтерв’ю.

Модель уперше за шість років порушила мовчання. Вона пригадала роман із Брукліном, який тривав близько дев’яти місяців 2019 року. За її словами, атмосфера навколо пари була далекою від спокійної. Дівчина відчувала постійну емоційну напруженість. Її не полишало відчуття подвійних сигналів від оточення. Особливо це стосувалося ставлення з боку знаменитих батьків.

«Під час стосунків було багато попереджувальних знаків і речей, які заднім числом повинні були змусити мене задуматися і, можливо, припинити стосунки або піти від них набагато раніше, ніж я хотіла», — поділилася Гана виданню Hello!.

Реклама

Бруклін Бекхем та Гана Крос / © instagram.com/hancross

Після цих подій Крос зізнається, що тодішній період дався їй непросто. Вона описує його як психологічно виснажливий і наповнений сумнівами. Попри це, модель фактично стала на бік Брукліна та Ніколи Пельтц у їхньому конфлікті з родиною.

Водночас вона наголосила, що після розриву не стикалася з тиском чи спробами змусити її мовчати. За її словами, жодних заборон або попереджень не було. Це дозволило їй сьогодні відкрито говорити про минуле.

«На мене ніколи не тиснули, я не отримувала жодного попередження не говорити нічого про стосунки», — зазначила модель.

Нагадаємо, нещодавно Девід Бекхем випадково перетнувся зі старшим сином, який відрікся від нього.