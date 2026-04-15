В'ячеслав Довженко розкрив перші подробиці майбутнього весілля з молодшою на 20 років коханою

В'ячеслав Довженко з нареченою / © Пресслужба Film.Ua

Український актор В’ячеслав Довженко поділився першими подробицями майбутнього весілля зі своєю нареченою Світланою.

Раніше 48-річний актор розповідав, що весілля вже заплановане на цей рік. Закохані ділилися, що хочуть дочекатися теплої пори, аби провести церемонію ближче до літа. Цього ж разу зірка фільму «Кіборги» пролив ще більше світла.

Довженко зізнався, що разом з молодшою на 20 років коханою не планує гучного святкування. Навпаки — вони прагнуть зробити цей день максимально камерним і щирим, без зайвої публічності та пафосу.

«Це буде сімейне свято. Це точно не буде проєктом шоубізнесу. Ми хочемо це зробити скромно, сімейно і тут, на Батьківщині. Без особливого галасу», — розповів В’ячеслав в інтерв’ю «Ближче до зірок».

Водночас Довженко дав зрозуміти, що після хвилі уваги до їхніх стосунків вони зі Світланою вирішили змінити підхід до публічності та уникатимуть коментарів на тему особистого життя.

«Ми більше не хочемо давати інтерв’ю, аби стосунки були приватними. Щастя любить тишу», — таким є спільне рішення пари.

Нагадаємо, про заручини актора стало відомо наприкінці лютого. Стосунки зі Світланою він розсекретив лише торік, хоча роман розвивався поза публічним простором. Для Довженка це буде другий шлюб. Раніше він був одружений з акторкою Ксенією Баша — їхній союз тривав 17 років і завершився 2018-го. У колишнього подружжя залишилися двоє синів, одного з яких він нещодавно вітав з 17-річчям.