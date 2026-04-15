Відомий ведучий завітав у гості до Лесі Нікітюк та засвітив, який вигляд має її квартира

Українська телеведуча Леся Нікітюк знову привернула увагу Мережі: цього разу — через інтер’єр власної квартири та кумедну сцену з кавою, яку «засвітив» Слава Дьомін.

Візит колеги перетворився на імпровізований румтур. Камера вихоплює кухню — простору, світлу, з мінімалістичними деталями та відчуттям порядку, ніби все тут підготовлено до гостей. Водночас ця «ідеальність» швидко тріскає, коли Нікітюк береться за каву. Вона метушиться біля кавомашини, намагаючись довести напій до ладу. Спершу — ножем, потім — уже руками. Атмосфера стає максимально домашньою і живою. І саме цей контраст — між доглянутим простором і побутовою імпровізацією — робить відео вірусним.

«У мене все стерильно. Дивись. Я тобі можу ще рушничком її пригладити. Я зроблю тобі каву, просто не розумію, яку ти любиш каву, який розмір склянки потрібен… Тобі ніяк не вгодиш, тепер мені кавомашину чистити», — жартує ведуча, намагаючись врятувати ситуацію на відео Слави Дьоміна.

Поки господиня експериментує з напоєм, Дьомін уважно «сканує» кухню. Видно, що простір продуманий: чисті поверхні, акуратні зони зберігання, мінімум зайвого. Нікітюк запевняє, що готувалася до зустрічі пів дня, і це відчувається в деталях. Водночас її домашній образ — проста сіра футболка й зібране волосся — додає ще більше щирості цьому контенту.

«Малий попросив!» — миттєво реагує вона зі сміхом, коли в кадрі з’являються нікотинові стіки.

Сам Дьомін інтригує, мовляв, повністю показати помешкання не може, бо квартира «конспіративна».

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк вперше зблизька показала сина, якому виповнилося 10 місяців.