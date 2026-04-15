Михайло Ясинський розніс зрадницю Повалій та розкрив логіку її вибору: "Курячі мізки"

Михайло Ясинський та Таїсія Повалій

Український продюсер Михайло Ясинський різко висловився про скандальну співачку Таїсію Повалій, пояснивши її позицію під час війни та несподівано розмежувавши поняття зради.

Один із найгостріших моментів його інтерв’ю стосувався саме феномену співачки, яка після повномасштабного вторгнення залишилася в російському культурному полі. Ясинський говорить про це без дипломатії, але з певною спробою аналізу. Він наголошує: справа не лише в особистому виборі, а й у світоглядній системі координат. За його словами, у таких випадках важливо розуміти контекст формування особистості. Саме це, на його думку, і пояснює поведінку артистки. Водночас він не знімає з неї відповідальності за рішення.

«Я вважаю, що у випадку Повалій — це курячі мізки в поєднанні з підлістю», — заявив Ясинський у інтерв’ю Дмитру Гордону.

Михайло Ясинський

Він одразу уточнив: йдеться не лише про емоцію, а про спробу описати внутрішню логіку таких дій. Продюсер переконаний, що співачка живе в іншій уявній реальності — з власними уявленнями про державу, культуру та ідентичність. У цій системі координат її кроки не виглядають як зрада, хоча ззовні сприймаються саме так. Ясинський підкреслює: він не виправдовує її, але намагається пояснити механізм.

«Для неї це не зрада. Для неї це абсолютно зрозумілі речі. Я її ні в якому разі не виправдовую — для мене це зрада і підлість. Але я розумію, чому так відбувається», — ділиться продюсер.

Окремо він звернув увагу на середовище, яке формувало артистку роками. За його словами, цей вплив почався ще задовго до 2022-го і поступово закріпився як єдина «норма». Саме тому змінити цю оптику зараз практично неможливо.

«Це як Android і iPhone — дві абсолютно різні операційні системи. І те, й те мобільний телефон. Але все працює зовсім інакше», — заявляє Михайло.

Зазначимо, Таїсія Повалій після початку повномасштабної війни залишилася в Росії та продовжила кар’єру на місцевій сцені. Її позиція неодноразово викликала критику в Україні та стала предметом публічних дискусій у культурному середовищі.

Нагадаємо, нещодавно Басков поплатився за позицію під час війни в Україні. Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора висунули путіністу підозру.