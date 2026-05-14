Залишилися лише спогади і попіл: на Київщині росіяни зруйнували дім полеглого героя

14 травня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, під ударом опинилися Київ та область та інші регіони. Постраждав також і Бориспільський район, де ворожі уламки понівечили життя цивільних та зруйнували інфраструктуру.

Про це розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, пише «Суспільне».

У селі Щасливе внаслідок влучання уламків спалахнула пожежа, яка повністю знищила будинок місцевої родини. Як з’ясувалося пізніше, ця оселя належала сім’ї українського захисника, який віддав життя на фронті.

«Зараз людям буде знайдене житло, вони будуть тимчасово розміщені. Через програму єВідновлення буде зроблений відповідний огляд, а у подальшому виплачена компенсація. Там жила родина нашого захисника. На жаль, він загинув на війні», — розповів Калашник.

У селі також зафіксовано значні пошкодження ударною хвилею. У двох гуртожитках, що розташовані поруч, вилетіли вікна та понівечено покрівлю. Також вогонь знищив автомобілі, припарковані на вулиці біля епіцентру падіння уламків.

Не менш важка ситуація у Бориспільському районі, де під удар потрапило промислове підприємство. За словами Калашника, на територію об’єкта впало шість великих уламків, які посікли фасад та вибили вікна й двері.

Загалом у районі постраждало п’ятеро людей. Двох із них госпіталізували у важкому стані:

27-річного чоловіка з множинними осколковими пораненнями живота та грудної клітки;

56-річну жінку з наскрізною травмою обличчя.

Серед потерпілих також опинилася трирічна дитина, а також жінки 37-ми та 20-ти років.

Нагадаємо, вночі та зранку 14 травня Росія завдала однієї з найбільших атак по Україні за весь час повномасштабного вторгнення. Слід зауважити, що розпочали гатити росіяни ще вчора, 13 травня. Після обстрілу дронами ворог завдав комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Також Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши ударні дрони та балістичні ракети. Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де внаслідок влучання зруйновано під’їзд житлового будинку.

На місці «прильоту» утворилися руїни, у навколишніх будівлях вибито вікна, а в кількох районах столиці спалахнули пожежі.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих та понад 40 поранених. Серед постраждалих є місячне немовля, яке отруїлося чадним газом, а серед загиблих виявили тіло 12-ти річної дівчинки.

