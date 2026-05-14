Усик захищатиме ще один титул у бою з кікбоксером Верховеном

Усик — Верховен / © Associated Press

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) дозволила чемпіону світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександру Усику провести захист титулу в бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Про це повідомляється на офіційному сайті WBA.

Якщо український боксер переможе, то бій з Верховеном йому зарахують як успішний захист титулу. Однак нідерландець у разі свого успіху не отримає пояс WBA через те, що наразі не входить до рейтингу організації.

"Після спеціального запиту, поданого до організації, WBA розглянула ситуацію та дозволила українському боксеру вийти на бій у статусі чемпіона. Однак сам титул не буде стояти на кону для Верховена, оскільки він наразі не входить до рейтингу організації, що санкціонує.

Якщо Усик здобуде перемогу, бій буде офіційно зарахований як успішний захист титулу. У разі ж поразки чемпіона Комітет WBA перегляне його статус і визначить подальші кроки щодо титулу в надважкій вазі.

Що стосується Верховена, перемога не принесе йому чемпіонського титулу WBA, однак дозволить претендувати на місце в рейтингу організації", — йдеться в заяві WBA.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу 23 травня в Єгипті, біля Пірамід Гізи. На кону також стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Усик — Верховен: що треба знати перед боєм

Усик уперше в кар'єрі битиметься не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. У професійному боксі на рахунку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках.

Олександр востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

37-річний Верховен, якого називають "королем кікбоксингу", є одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог. Востаннє нідерландець програвав ще у січні 2015 року, а відтоді має серію у 22 перемоги.

Ріко понад 11 років утримував титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією промоушену Glory. Йому належать численні рекорди Glory, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) і найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

В останньому поєдинку нідерландець у червні минулого року переміг росіянина Артема Вахітова, після чого залишив кікбоксинг заради великого виклику в боксі.

На боксерський ринг Верховен виходив лише одного разу — у квітні 2014 року він нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

