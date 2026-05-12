ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
3 хв

Чемпіонат світу з хокею-2026: розклад і результати всіх матчів

Дивіться календар і результати всіх поєдинків планетарної першості з хокею в елітному дивізіоні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні

Чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні / © Associated Press

Від 15 до 31 травня у швейцарських містах Цюрих і Фрібург відбудеться чемпіонат світу з хокею 2026 року в елітному дивізіоні.

Це 89-та в історії планетарна першість з хокею серед чоловічих команд. У турнірі візьмуть участь 16 збірних, розбитих на дві групи по вісім команд, які зіграють між собою.

Збірні Росії та Білорусі не допустили до участі у ЧС-2026 з хокею через загарбницьку війну РФ проти України.

Учасники ЧС-2026 з хокею в елітному дивізіоні

Група А: Фінляндія, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Австрія, Велика Британія, Угорщина, США.

Група В: Чехія, Данія, Італія, Норвегія, Словаччина, Словенія, Швеція, Канада.

До чвертьфіналу вийдуть по чотири найкращі збірні з кожної групи.

Команди, які посядуть останні місця у своїх групах, вилетять до Дивізіону IА. Наступного року їх замінять Казахстан та Україна, які нещодавно здобули путівки до еліти, посівши перше та друге місця відповідно на ЧС-2026 з хокею у Дивізіоні IA.

Зазначимо, що збірна України вийшла до елітного дивізіону вперше від 2007 року. Загалом "синьо-жовті" провели дев'ять сезонів в еліті світового хокею. Найкращим результатом було дев'яте місце на ЧС-2002.

Додамо, що ЧС-2025 з хокею в елітному дивізіоні виграла збірна США. Торік американці у фіналі в овертаймі здолали Швейцарію, вперше за останні 65 років здобувши "золото". В матчі за "бронзу" Швеція перемогла Данію.

Розклад і результати матчів ЧС-2026 з хокею

Груповий етап

Група A

П'ятниця, 15 травня

17:20. Фінляндія — Німеччина

21:20. Швейцарія — США

Субота, 16 травня

13:20. Австрія — Велика Британія

17:20. Фінляндія — Угорщина

21:20. Швейцарія — Латвія

Неділя, 17 травня

13:20. США — Велика Британія

17:20. Австрія — Угорщина

21:20. Німеччина — Латвія

Понеділок, 18 травня

17:20. Фінляндія — США

21:20. Швейцарія — Німеччина

Вівторок, 19 травня

17:20. Латвія — Австрія

21:20. Угорщина — Велика Британія

Середа, 20 травня

17:20. Швейцарія — Австрія

21:20. США — Німеччина

Четвер, 21 травня

17:20. Фінляндія — Латвія

21:20. Швейцарія — Велика Британія

П'ятниця, 22 травня

17:20. Угорщина — Німеччина

21:20. Фінляндія — Велика Британія

Субота, 23 травня

13:20. США — Латвія

17:20. Швейцарія — Угорщина

21:20. Німеччина — Австрія

Неділя, 24 травня

17:20. Латвія — Велика Британія

21:20. Фінляндія — Австрія

Понеділок, 25 травня

17:20. США — Угорщина

21:20. Німеччина — Велика Британія

Вівторок, 26 травня

13:20. Угорщина — Латвія

17:20. США — Австрія

21:20. Швейцарія — Фінляндія

Група В

П'ятниця, 15 травня

17:20. Швеція — Канада

21:20. Данія — Чехія

Субота, 16 травня

13:20. Словаччина — Норвегія

17:20. Канада — Італія

21:20. Словенія — Чехія

Неділя, 17 травня

13:20. Італія — Словаччина

17:20. Швеція — Данія

21:20. Норвегія — Словенія

Понеділок, 18 травня

17:20. Канада — Данія

21:20. Чехія — Швеція

Вівторок, 19 травня

17:20. Італія — Норвегія

21:20. Словенія — Словаччина

Середа, 20 травня

17:20. Чехія — Італія

21:20. Швеція — Словенія

Четвер, 21 травня

17:20. Норвегія — Канада

21:20. Данія — Словаччина

П'ятниця, 22 травня

17:20. Канада — Словенія

21:20. Італія — Швеція

Субота, 23 травня

13:20. Данія — Словенія

17:20. Словаччина — Чехія

21:20. Швеція — Норвегія

Неділя, 24 травня

17:20. Данія — Італія

21:20. Канада — Словаччина

Понеділок, 25 травня

17:20. Чехія — Норвегія

21:20. Словенія — Італія

Вівторок, 26 травня

13:20. Норвегія — Данія

17:20. Словаччина — Швеція

21:20. Чехія — Канада

Чвертьфінали

Четвер, 28 травня

17:20.

17:20.

21:20.

21:20.

Півфінали

Субота, 30 травня

16:20.

21:00.

Матч за "бронзу"

Неділя, 31 травня

16:30.

Фінал

Неділя, 31 травня

21:20.

Раніше повідомлялося, що збірна США з хокею виграла "золото" на Олімпійських іграх-2026, у фіналі в овертаймі здолавши Канаду (2:1). "Бронзу" здобула Фінляндія, в матчі за третє місце розгромивши Словаччину (6:1).

Також ми розповідали, що визначився чемпіон України з хокею.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
92
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie