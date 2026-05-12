Чемпіонат світу з хокею-2026: розклад і результати всіх матчів

Чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні / © Associated Press

Від 15 до 31 травня у швейцарських містах Цюрих і Фрібург відбудеться чемпіонат світу з хокею 2026 року в елітному дивізіоні.

Це 89-та в історії планетарна першість з хокею серед чоловічих команд. У турнірі візьмуть участь 16 збірних, розбитих на дві групи по вісім команд, які зіграють між собою.

Збірні Росії та Білорусі не допустили до участі у ЧС-2026 з хокею через загарбницьку війну РФ проти України.

Учасники ЧС-2026 з хокею в елітному дивізіоні

Група А: Фінляндія, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Австрія, Велика Британія, Угорщина, США.

Група В: Чехія, Данія, Італія, Норвегія, Словаччина, Словенія, Швеція, Канада.

До чвертьфіналу вийдуть по чотири найкращі збірні з кожної групи.

Команди, які посядуть останні місця у своїх групах, вилетять до Дивізіону IА. Наступного року їх замінять Казахстан та Україна, які нещодавно здобули путівки до еліти, посівши перше та друге місця відповідно на ЧС-2026 з хокею у Дивізіоні IA.

Зазначимо, що збірна України вийшла до елітного дивізіону вперше від 2007 року. Загалом "синьо-жовті" провели дев'ять сезонів в еліті світового хокею. Найкращим результатом було дев'яте місце на ЧС-2002.

Додамо, що ЧС-2025 з хокею в елітному дивізіоні виграла збірна США. Торік американці у фіналі в овертаймі здолали Швейцарію, вперше за останні 65 років здобувши "золото". В матчі за "бронзу" Швеція перемогла Данію.

Розклад і результати матчів ЧС-2026 з хокею

Груповий етап

Група A

П'ятниця, 15 травня

17:20. Фінляндія — Німеччина

21:20. Швейцарія — США

Субота, 16 травня

13:20. Австрія — Велика Британія

17:20. Фінляндія — Угорщина

21:20. Швейцарія — Латвія

Неділя, 17 травня

13:20. США — Велика Британія

17:20. Австрія — Угорщина

21:20. Німеччина — Латвія

Понеділок, 18 травня

17:20. Фінляндія — США

21:20. Швейцарія — Німеччина

Вівторок, 19 травня

17:20. Латвія — Австрія

21:20. Угорщина — Велика Британія

Середа, 20 травня

17:20. Швейцарія — Австрія

21:20. США — Німеччина

Четвер, 21 травня

17:20. Фінляндія — Латвія

21:20. Швейцарія — Велика Британія

П'ятниця, 22 травня

17:20. Угорщина — Німеччина

21:20. Фінляндія — Велика Британія

Субота, 23 травня

13:20. США — Латвія

17:20. Швейцарія — Угорщина

21:20. Німеччина — Австрія

Неділя, 24 травня

17:20. Латвія — Велика Британія

21:20. Фінляндія — Австрія

Понеділок, 25 травня

17:20. США — Угорщина

21:20. Німеччина — Велика Британія

Вівторок, 26 травня

13:20. Угорщина — Латвія

17:20. США — Австрія

21:20. Швейцарія — Фінляндія

Група В

П'ятниця, 15 травня

17:20. Швеція — Канада

21:20. Данія — Чехія

Субота, 16 травня

13:20. Словаччина — Норвегія

17:20. Канада — Італія

21:20. Словенія — Чехія

Неділя, 17 травня

13:20. Італія — Словаччина

17:20. Швеція — Данія

21:20. Норвегія — Словенія

Понеділок, 18 травня

17:20. Канада — Данія

21:20. Чехія — Швеція

Вівторок, 19 травня

17:20. Італія — Норвегія

21:20. Словенія — Словаччина

Середа, 20 травня

17:20. Чехія — Італія

21:20. Швеція — Словенія

Четвер, 21 травня

17:20. Норвегія — Канада

21:20. Данія — Словаччина

П'ятниця, 22 травня

17:20. Канада — Словенія

21:20. Італія — Швеція

Субота, 23 травня

13:20. Данія — Словенія

17:20. Словаччина — Чехія

21:20. Швеція — Норвегія

Неділя, 24 травня

17:20. Данія — Італія

21:20. Канада — Словаччина

Понеділок, 25 травня

17:20. Чехія — Норвегія

21:20. Словенія — Італія

Вівторок, 26 травня

13:20. Норвегія — Данія

17:20. Словаччина — Швеція

21:20. Чехія — Канада

Чвертьфінали

Четвер, 28 травня

17:20.

17:20.

21:20.

21:20.

Півфінали

Субота, 30 травня

16:20.

21:00.

Матч за "бронзу"

Неділя, 31 травня

16:30.

Фінал

Неділя, 31 травня

21:20.

Раніше повідомлялося, що збірна США з хокею виграла "золото" на Олімпійських іграх-2026, у фіналі в овертаймі здолавши Канаду (2:1). "Бронзу" здобула Фінляндія, в матчі за третє місце розгромивши Словаччину (6:1).

