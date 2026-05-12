Чемпіонат світу з хокею-2026: розклад і результати всіх матчів
Дивіться календар і результати всіх поєдинків планетарної першості з хокею в елітному дивізіоні.
Від 15 до 31 травня у швейцарських містах Цюрих і Фрібург відбудеться чемпіонат світу з хокею 2026 року в елітному дивізіоні.
Це 89-та в історії планетарна першість з хокею серед чоловічих команд. У турнірі візьмуть участь 16 збірних, розбитих на дві групи по вісім команд, які зіграють між собою.
Збірні Росії та Білорусі не допустили до участі у ЧС-2026 з хокею через загарбницьку війну РФ проти України.
Учасники ЧС-2026 з хокею в елітному дивізіоні
Група А: Фінляндія, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Австрія, Велика Британія, Угорщина, США.
Група В: Чехія, Данія, Італія, Норвегія, Словаччина, Словенія, Швеція, Канада.
До чвертьфіналу вийдуть по чотири найкращі збірні з кожної групи.
Команди, які посядуть останні місця у своїх групах, вилетять до Дивізіону IА. Наступного року їх замінять Казахстан та Україна, які нещодавно здобули путівки до еліти, посівши перше та друге місця відповідно на ЧС-2026 з хокею у Дивізіоні IA.
Зазначимо, що збірна України вийшла до елітного дивізіону вперше від 2007 року. Загалом "синьо-жовті" провели дев'ять сезонів в еліті світового хокею. Найкращим результатом було дев'яте місце на ЧС-2002.
Додамо, що ЧС-2025 з хокею в елітному дивізіоні виграла збірна США. Торік американці у фіналі в овертаймі здолали Швейцарію, вперше за останні 65 років здобувши "золото". В матчі за "бронзу" Швеція перемогла Данію.
Розклад і результати матчів ЧС-2026 з хокею
Груповий етап
Група A
П'ятниця, 15 травня
17:20. Фінляндія — Німеччина
21:20. Швейцарія — США
Субота, 16 травня
13:20. Австрія — Велика Британія
17:20. Фінляндія — Угорщина
21:20. Швейцарія — Латвія
Неділя, 17 травня
13:20. США — Велика Британія
17:20. Австрія — Угорщина
21:20. Німеччина — Латвія
Понеділок, 18 травня
17:20. Фінляндія — США
21:20. Швейцарія — Німеччина
Вівторок, 19 травня
17:20. Латвія — Австрія
21:20. Угорщина — Велика Британія
Середа, 20 травня
17:20. Швейцарія — Австрія
21:20. США — Німеччина
Четвер, 21 травня
17:20. Фінляндія — Латвія
21:20. Швейцарія — Велика Британія
П'ятниця, 22 травня
17:20. Угорщина — Німеччина
21:20. Фінляндія — Велика Британія
Субота, 23 травня
13:20. США — Латвія
17:20. Швейцарія — Угорщина
21:20. Німеччина — Австрія
Неділя, 24 травня
17:20. Латвія — Велика Британія
21:20. Фінляндія — Австрія
Понеділок, 25 травня
17:20. США — Угорщина
21:20. Німеччина — Велика Британія
Вівторок, 26 травня
13:20. Угорщина — Латвія
17:20. США — Австрія
21:20. Швейцарія — Фінляндія
Група В
П'ятниця, 15 травня
17:20. Швеція — Канада
21:20. Данія — Чехія
Субота, 16 травня
13:20. Словаччина — Норвегія
17:20. Канада — Італія
21:20. Словенія — Чехія
Неділя, 17 травня
13:20. Італія — Словаччина
17:20. Швеція — Данія
21:20. Норвегія — Словенія
Понеділок, 18 травня
17:20. Канада — Данія
21:20. Чехія — Швеція
Вівторок, 19 травня
17:20. Італія — Норвегія
21:20. Словенія — Словаччина
Середа, 20 травня
17:20. Чехія — Італія
21:20. Швеція — Словенія
Четвер, 21 травня
17:20. Норвегія — Канада
21:20. Данія — Словаччина
П'ятниця, 22 травня
17:20. Канада — Словенія
21:20. Італія — Швеція
Субота, 23 травня
13:20. Данія — Словенія
17:20. Словаччина — Чехія
21:20. Швеція — Норвегія
Неділя, 24 травня
17:20. Данія — Італія
21:20. Канада — Словаччина
Понеділок, 25 травня
17:20. Чехія — Норвегія
21:20. Словенія — Італія
Вівторок, 26 травня
13:20. Норвегія — Данія
17:20. Словаччина — Швеція
21:20. Чехія — Канада
Чвертьфінали
Четвер, 28 травня
17:20.
17:20.
21:20.
21:20.
Півфінали
Субота, 30 травня
16:20.
21:00.
Матч за "бронзу"
Неділя, 31 травня
16:30.
Фінал
Неділя, 31 травня
21:20.
Раніше повідомлялося, що збірна США з хокею виграла "золото" на Олімпійських іграх-2026, у фіналі в овертаймі здолавши Канаду (2:1). "Бронзу" здобула Фінляндія, в матчі за третє місце розгромивши Словаччину (6:1).
