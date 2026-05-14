Росія не випустила всі ракети під час атаки на Україну: чи є загроза нового удару

Можливість ракетного удару по Україні найближчим часом залишається реальною. Річ у тім, що ворог не випустив усі ракети.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

«З Каспійської флотилії Чорноморського флоту «Калібри» та «Іскандери-К» не були застосовані. Була стратегічна авіація і балістика. Вірогідність ударів зберігається. Готуватися потрібно до будь-яких сценаріїв. Як бачимо, ворог такі атаки не припиняє», — зазанвчив Ігнат.

Крім того, декілька дронів РФ все ще перебувають у повітряному просторі України.

Нагадаємо, вночі та зранку 14 травня Росія завдала однієї з найбільших атак по Україні за весь час повномасштабного вторгнення. Слід зауважити, що розпочали гатити росіяни ще вчора, 13 травня. Після обстрілу дронами ворог завдав комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

