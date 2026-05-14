Переживаємо найбільші удари: Ігнат розповів про особливості кривавої ворожої атаки 14 травня

Російська атака по Києву 14 травня

Після нетривалої паузи російська армія знову здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Загалом окупанти використали 731 засіб повітряного нападу — від ракет різних типів до ударних і реактивних безпілотників.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, російська армія вже кілька діб поспіль проводить масштабні атаки. Він зазначив, що після так званого «перемир’я» окупанти, ймовірно, використали паузу для накопичення ракет і дронів.

«Противник атакує великою кількістю вже яку добу. Про це говорили багато напередодні, після так званого „перемир’я“. Вони його використали, вочевидь, для того, щоб накопичити засоби та вдарити ними, власне не зупиняючись», — зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що короткої паузи між обстрілами було недостатньо для повноцінного відпочинку особового складу, перегрупування техніки та поповнення ресурсів. За його словами, у таких умовах українська ППО працює вже не вперше.

«Тому і фізична втома дається взнаки і дається взнаки власне перевантаження техніки, витрата певних боєприпасів. Зрозуміло, що на це все потрібен час. Проте велика кількість цілей цієї ночі була збита. Переживаємо зараз найбільші удари, які були за час повномасштабного вторгнення, із застосуванням крилатих, балістичних ракет та дронів різних типів», — додав він.

Він підкреслив, що нинішні атаки стали одними з наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення. Росія застосувала практично весь спектр засобів повітряного нападу, який має у своєму арсеналі. Окрім дронів «Шахед», «Гербера» та «Італмас», цього разу використовувалися також реактивні безпілотники та баражуючі боєприпаси «Бандероль».

«Особливість удару зрозуміла. Ми бачимо картину руйнувань цивільних будинків, жертви, на жаль, у столиці. Саме столиця стала об’єктом удару. Противник зазнавий хоче уразити серце країни, досягти якихось власних цілей і на інформаційному фоні, тобто показати, що вони не збираються йти на поступки тощо», — наголосив Ігнат.

Попри надзвичайно складну ситуацію, сили протиповітряної оборони, за словами речника, відпрацювали «максимально як могли». Загалом українські військові збили або подавили 693 повітряні цілі. Зокрема, вдалося знищити дев’ять крилатих ракет Х-101 та 12 із 18 балістичних ракет.

«Звісно, що хотілося б збити більше засобів, але збито/подавлено 693 цілі. Серед них 9 крилатих ракет Х-101, а також 12 балістичних ракет із 18. Ну це доволі високий показник збиття. На жаль, 6 ракет не вдалося перехопити системою Patriot», — підкреслив полковник ЗСУ.

Речник пояснив, що цього разу робота ППО була особливо напруженою через концентрацію великої кількості повітряних цілей в одному напрямку.

«Якщо вчора були складні погодні умови і величезна кількість дронів з різних напрямків, то сьогодні ця вся кількість полетіла в одне місце і на жаль неможливо збивати таку велику кількість обмеженою кількістю засобів. Противник також добре знає, яку проблему сьогодні має наша протиповітряна оборона. Тому маємо розуміти, що ППО робить все можливе, щоб знищити якомога більше, але все, на жаль, збити неможливо», — заявив Ігнат.

Він також повідомив, що Україна продовжує активну роботу з міжнародними партнерами щодо постачання додаткових систем ППО та ракет для протидії балістичним атакам. За словами речника, після відбиття таких масованих ударів запаси ракет для Patriot потребують поповнення.

«От сьогодні система Patriot працювала, певну кількість ракет було витрачено. Зрозуміло, що їх треба відновити, для того, щоб убезпечити від наступної балістичної атаки. У нас є потреба й у наземних комплексах. Ця робота ведеться постійно. Ми не можемо зараз озвучувати, який у нас є запас. Але потреба є завжди. Тому розраховуємо. що наші партнери продовжать постачання ракет проти балістики, тому що нам треба чимось захищатися», — наголосив речник ПС ЗСУ.

Нічна атака по Україні 14 травня — останні новини

Нагадаємо, Росія другий день поспіль здійснює масовані атаки по Україні. У ніч проти 14 травня окупанти завдали комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного та наземного базування. Загалом РФ випустила 731 засіб повітряного нападу. За даними Повітряних сил, українська ППО знищила 41 ракету та 652 дрони.

Одним із головних напрямків удару став Київ. У Дарницькому районі зафіксовано пряме влучання у житловий будинок, де сталися руйнування конструкцій. Нарізі триває пошуково-рятувальна операція.

За оновленими даними, у столиці постраждали 40 людей, з них двоє дітей. Госпіталізовано 31 людину. Відомо про двох загиблих.

Під ударом опинилася й Київська область. За даними рятувальників, постраждали семеро людей, серед них — дитина. У Бориспільському районі через наслідки атаки довелося евакуювати 30 мешканців багатоповерхового будинку.

На масовану атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що від початку вчорашньої доби росіяни застосували проти України понад 1560 дронів.

«Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба», — додав Зеленський.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що нова масована атака Росії по Україні показала, що Путін не прагне миру, а зупинити його може лише тиск на Москву.

