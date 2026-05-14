Переписав історію: Забарний установив унікальне досягнення у чемпіонаті Франції

Ілля Забарний став першим українцем, який виграв титул чемпіона Франції.

Максим Приходько
Ілля Забарний

Ілля Забарний / © Associated Press

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний установив унікальне досягнення, вигравши з клубом чемпіонат Франції сезону-2025/26.

23-річний вихованець київського "Динамо" став першим в історії українським футболістом, якому вдалося стати чемпіоном Франції.

Цього сезону Забарний взяв участь у 27 матчах чемпіонату Франції, відігравши загалом 2297 хвилин — це другий показник у команді.

Також українець відзначився одним голом — Ілля забив у домашньому для парижан поєдинку 6-го туру з "Осером"

Зазначимо, що Забарний перейшов до ПСЖ улітку минулого року з англійського "Борнмута". Сума трансферу склала 63 мільйони євро плюс бонуси.

Нагадаємо, 13 травня ПСЖ в перенесеному матчі 29-го туру Ліги 1 обіграв "Ланс" (2:0) і достроково став чемпіоном Франції. Забарний вийшов у стартовому складі парижан і відіграв повний поєдинок, отримавши одну з найвищих оцінок.

Для парижан це п'ятий поспіль чемпіонський титул і 14-й в історії, що є абсолютним рекордом. Другим у цьому списку йде "Сент-Етьєн", який 10 разів ставав чемпіоном Франції.

Причому за останні 14 сезонів ПСЖ здобув 12 титулів — за цей час гегемонію парижан зуміли перервати лише "Монако" (2016/17) та "Лілль" (2020/21).

Цього сезону Забарний і ПСЖ також можуть виграти євротрофей. У фіналі Ліги чемпіонів команда Луїса Енріке захищатиме звання чинного переможця турніру проти лондонського "Арсенала". Матч відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Раніше ми розповідали, що курйозний автогол на 90+8-й хвилині завадив "Аль-Насру" з Роналду достроково стати чемпіоном Саудівської Аравії.

