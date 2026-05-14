В Україні є знеструмлення після атаки РФ і негоди: енергетики звернулися до споживачів

Енергетика України / © Associated Press

В Україні після масованої ракетно-дронової атаки РФ залишаються знеструмлені споживачі у низці областей та Києві. Також через негоду без світла опинилися понад 50 населених пунктів на Полтавщині та Дніпропетровщині.

Про це повідомили в енергетичному секторі.

Наслідки російських обстрілів

Упродовж минулої та поточної доби Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема енергетичного сектору.

Станом на ранок знеструмлені споживачі є у таких регіонах:

Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та у Києві.

Аварійно-відновлювальні роботи у регіонах розпочали одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики заявляють, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити всіх абонентів.

Негода знеструмила понад 50 населених пунктів

Додатково ситуацію ускладнили погодні умови. Через грози та пориви вітру на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 50 населених пунктів у Дніпропетровській та Полтавській областях.

Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених мереж.

Українців просять економити світло ввечері

Попри знеструмлення у частині регіонів, споживання електроенергії вранці 14 травня було на 5,1% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня. Це пов’язують із ясною погодою у більшості областей та активнішою роботою побутових сонячних електростанцій.

Водночас енергетики закликають українців обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години — з 18:00 до 22:00.

За можливості активне енергоспоживання радять переносити на денний час — з 11:00 до 15:00. Також не варто одночасно вмикати кілька потужних приладів.

Українців просять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках своїх обленерго, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Росія вдарила по енергетиці України: що відомо

Нагадаємо, вночі 14 травня російська армія атакувала Чернігівську область. Загарбники поцілили по об’єктові енергетики.

Як повідомлялося, напередодні, 13 травня, російська армія здійснила масовану атаку дронами Україною. Зокрема, у західних областях. Головними цілями окупантів стали енергетична інфраструктура та залізниця — важливі транспортні вузли у Рівненській та Волинській областях.

Окрім того, вчора вдень атакувала Івано-Франківську область. Зокрема після ударів у Коломийському районі сталися аварійні відключення світла.

