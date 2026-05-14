Борна кислота для полуниці: чим підживити рослину навесні, щоб покращити її врожайність

Борна кислота для полуниці

Серед перевірених часом народних методів догляду за садом особливе місце посідає застосування борної кислоти, яку досвідчені господарі вважають незамінним помічником для отримання щедрого врожаю. Застосування борної кислоти є одним із найбільш ефективних методів стимуляції полуниці, оскільки цей мікроелемент відіграє критичну роль у репродуктивній функції рослини.

Чому потрібна саме борна кислота

Садівники, які регулярно використовують борну кислоту на своїх ділянках, відзначають її комплексний позитивний вплив на розвиток та якість врожаю.

Головна перевага полягає у значному збільшенні кількості ягід, оскільки бор активує проростання пилку, що забезпечує якісне запилення кожної квітки та запобігає їх передчасному осипанню.

Окрім кількісних показників, цей мікроелемент суттєво покращує смак полуниці, стимулюючи інтенсивне накопичення цукрів у плодах, завдяки чому вони стають набагато солодшими.

Важливим аспектом є також зміцнення загального імунітету рослини: бор робить тканини міцнішими, підвищуючи стійкість до поширених хвороб, зокрема до небезпечної сірої гнилі.

Крім того, правильне живлення цим елементом безпосередньо впливає на зовнішній вигляд врожаю. Завдяки бору ягоди формуються рівними, великими та позбавленими деформацій, що забезпечує їм ідеальну форму та привабливий товарний вигляд.

Коли обробляти полуницю борною кислотою

Найбільшої ефективності можна досягти за умови триразової обробки протягом сезону, використовуючи метод позакореневого підживлення шляхом обприскування по листу.

Перший етап припадає на початок бутонізації, коли на кущах тільки з’являються перші квітконоси, така маніпуляція дозволяє рослині накопичити сили для максимально активного цвітіння.

Наступне обприскування проводять у період масового цвітіння, і цей етап вважається найкритичнішим, адже саме він гарантує, що кожна квітка якісно запилиться і згодом перетвориться на повноцінну зав’язь.

Завершальний цикл обробки припадає на початок плодоношення, коли ягоди перебувають у стадії «зеленої ягоди». Таке пізнє підживлення є ключовим для того, щоб плоди активніше набирали вагу, ставали соковитими та накопичували максимальну кількість природних цукрів.

Як приготувати розчин для позакореневого підживлення

При приготуванні робочої суміші важливо враховувати, що кристали борної кислоти не розчиняються у холодній воді.

Щоб уникнути термічних опіків листя нерозчиненими частинками, спочатку готують концентрат — 2 грами порошку ретельно розмішують у склянці гарячої води (близько 50°C) до повної прозорості. Лише після цього отриманий розчин змішують із 10 літрами чистої води кімнатної температури.

Для комплексного захисту до цієї суміші можна додати кілька крапель йоду, що посилить антисептичні властивості, або склянку деревного попелу як додаткове джерело калію.

Як та коли оприсувати полуницю борною кислотою

Найкращий час для обприскування — це ранні ранкові години або вечір після заходу сонця. Таке обмеження пов’язане з тим, що на яскравому світлі краплі розчину перетворюються на своєрідні лінзи, які фокусують сонячні промені та спричиняють термічні опіки на ніжній поверхні листя.

День обов’язково має бути безвітряним, а в прогнозі на найближчі кілька годин не повинно бути дощу, щоб поживні речовини встигли повноцінно поглинутися тканинами.

Під час самої процедури важливо дотримуватися правильної техніки нанесення — розчин потрібно розпилювати так, щоб змочити листок не лише зверху, а й з нижнього боку. Саме на нижній частині листкової пластини розташовано найбільше пор, через які рослина значно швидше та ефективніше вбирає корисні мікроелементи.

Крім того, садівникам варто проявляти особливу обережність із концентрацією препарату та ні в якому разі не перевищувати рекомендоване дозування. Надлишок бору діє на полуницю токсично: при передозуванні листя починає жовтіти та підсихати по краях, що свідчить про хімічне отруєння рослини.

