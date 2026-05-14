Путін висуває нові територіальні ультиматуми: чому це може обернутися пасткою для Кремля

Кремль подвоює свою вимогу до Києва щодо виведення ЗСУ з усього Донбасу — як передумову для відновлення переговорів. Втім, територіальні амбіції Москви перебільшені, а їхні агресивні вимоги щодо території суперечать реальності на полі бою.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики приводять нещодавню заяву речника «фюрера» Росії Дмитра Пєскова про те, що українська армія повинна припинити вогонь та вивести війська з областей, на які претендує Росія. Ймовірно, йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які Росія окупувала 2022-го. Кремль зухвало наголошує, що це — передумова для подальших переговорів щодо припинення війни.

Територіальні претензії Кремля

В ISW зауважують, що останні кілька тижнів чиновники країни-агресорки вимагали від Києва вивести війська з Донецької області — як передумову для переговорів. Москва офіційно наполягає на тому, щоб Україна поступилася важливою територією, яку її війська зараз утримують.

Крім того, анонімні джерела, знайомі з цим питанням, повідомили Financial Times, що президент-диктатора Володимир Путін планує висунути додаткові територіальні вимоги в будь-якій майбутній угоді про припинення вогню. Своєю чергою, очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що нібито зараз «нічого не відбувається» в переговорах.

Водночас аналітики ISW наголошують, що перебільшені територіальні амбіції та вимоги агресорки Росії повністю суперечать реальності полю бою. Адже джерела, що контактують з Путіним, та дані української розвідки свідчать про те, що високопоставлені командири РФ переконали «фюрера», що їхні війська можуть захопити всю Донецьку та Луганську області до осені 2026-го.

Амбіції Кремля щодо Донецької області

«ISW більше не готова прогнозувати, коли російські війська можуть захопити Донецьк, зокрема і Пояс фортець, бо уповільнення темпів просування Росії та складний характер місцевості, що утримується Україною, в Донецьку не дає спокою здатності Росії взагалі захопити цю територію», — йдеться у звіті.

Водночас ISW отримала дані, які дозволяють оцінити, що окупанти просунулися лише на 349,89 кв. км у Донецькій області від початку цього року, що становить 2,63 кв км на день.

Міцні українські укріплення, складна географічна та фізична місцевість району, а також контратаки ЗСУ і ударна кампанія середньої дальності, які вже перешкоджають наступальним операціям на всьому театрі військових дій, роблять перспективи захоплення РФ решти Донецька приглушеними.

Аналітики зауважують, що окупанти вперше проникли до Костянтинівки торік у жовтні, але не змогли досягти жодних значних тактичних успіхів у місті протягом останніх шести місяців. Водночас контратаки українських Сил оборони на півдні України від початку 2026-го також змусили Росію вибирати між захистом від українських контратак та розподілом людських ресурсів та сил на пріоритетні сектори лінії фронту,.

«Нещодавні успіхи України досягають тактичних, оперативних та стратегічних наслідків у бойовому просторі, які підривають наратив Путіна про те, що українські лінії фронту перебувають на межі колапсу», — йдеться у звіті.

Водночас двоє людей, які брали участь у закулісних переговорах щодо припинення війни, заявили, що амбіції Путіна все ще полягають у контролі всієї української території між Росією та річкою Дніпро, і, можливо, далі до Києва та порт Одеси, незважаючи на гальмування наступу Росії.

«Таким чином, мислення Путіна все більше віддаляється від реалій поля бою, що, ймовірно, призводить до віддання наказів російським військовим досягати успіхів, яких вони не здатні досягти», — додали в ISW.

Вимоги Кремля — останні заяви

Днями помічник «фюрера» Юрій Ушаков заявив, мовляв, «умова» для продовження переговорів — це відведення українських військ із Донбасу. Мовляв, без цього досягти прогресу «буде неможливо» — навіть після численних раундів консультацій.

Водночас речник диктатора Дмитро Пєсков зухвало заявив, що РФ вимагає від президента України Володимира Зеленського віддати наказ про відступ ЗСУ. Мовляв, тоді Москва і Київ могли б перейти до повноформатних мирних переговорів.

