Вчені б’ють на сполох: потужні тайфуни можуть стати сильнішими та у п’ять разів частішими

Тайфун / © Associated Press

Науковці з Японії заявили, що температура поверхні океану суттєво впливає на інтенсивність тайфунів у західній частині Тихого океану. Нове дослідження показало, що через глобальне потепління екстремально сильні шторми у майбутньому можуть виникати частіше.

Про це повідомило видання Phys.org.

Тайфуни залишаються одними з найнебезпечніших погодних явищ для Японії та країн Східної Азії. Найчастіше вони активізуються наприкінці літа та у вересні. На тлі зміни клімату надзвичайно сильні тайфуни фіксують дедалі частіше, тому точне прогнозування їхньої сили та можливих наслідків має важливе значення для захисту прибережних територій та інфраструктури.

Команда дослідників із Науково-дослідного інституту запобігання стихійним лихам Кіотського університету проаналізувала, як просторові зміни температури поверхні моря впливають на характеристики тайфунів. Для цього вчені поєднали модель океану з глобальною атмосферною кліматичною моделлю, розробленою Метеорологічним дослідницьким інститутом Японського метеорологічного агентства.

Після цього дослідники провели серію ансамблевих експериментів, орієнтованих на оцінювання тайфунів. Вони аналізували зв’язок між просторовими закономірностями температури поверхні моря у Тихому океані та інтенсивністю штормів. Симуляції виконували як для історичних кліматичних умов, так і для майбутніх сценаріїв, щоб оцінити вплив природної мінливості клімату та глобального потепління.

У дослідженні використовували моделі з різною роздільною здатністю — 60 та 20 кілометрів. Це дозволило точніше відобразити взаємодію атмосфери й океану у глобальному масштабі.

Результати показали, що приблизно 50–60% змін інтенсивності тайфунів можна пояснити поєднанням просторових відмінностей температури поверхні моря та підвищенням середньої температури океану через зміну клімату.

Також науковці встановили, що екстремальні тайфуни, які у сучасному кліматі трапляються приблизно раз на 100 років, за майбутніх кліматичних сценаріїв можуть виникати від чотирьох до п’яти разів за століття.

Керівник дослідження Нобухіто Морі заявив, що вплив температури поверхні моря на інтенсивність сильних тайфунів виявився помітнішим, ніж очікували дослідники.

«Вплив впливу температури поверхні моря на інтенсивність тайфунів у сильних тайфунах є очевиднішим, ніж ми очікували, як і вплив глобального потепління на збільшення частоти сильних тайфунів», — зазначив Морі.

Автори роботи зазначають, що отримані дані можуть допомогти у точнішому прогнозуванні ризиків стихійних лих та плануванні захисту узбереж і критичної інфраструктури. Надалі команда планує вдосконалити модель, щоб краще зрозуміти, як екстремальна погода змінюється під впливом кліматичних змін.

