«У мене таких грошей немає»: Єрмак прокоментував рішення суду та готує опеляцію
Єрмак у суді заявив, що не має грошей на заставу.
Екскерівник ОПУ Андрій Єрмак відреагував на рішення суду щодо обіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він готує апеляцію.
Про це повідомляє кореспондент ТСН із зали суду.
Єрмак відкинув усі звинувачення
«Я заперечую будь-які обвинувачення. Я залишаюся в Україні. Мені немає чого приховувати. Я буду подавати апеляцію», — зазначив Єрмак.
На запитання журналістів про заставу 140 млн гривень, Єрмак відповів, що не має таких грошей.
«У мене таких грошей немає. Зараз адвокат буде працювати», — додав він.
Повідомляється, що Єрмак носитиме електронний браслет.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.