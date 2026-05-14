«У мене таких грошей немає»: Єрмак прокоментував рішення суду та готує опеляцію

Єрмак у суді

Реклама

Екскерівник ОПУ Андрій Єрмак відреагував на рішення суду щодо обіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він готує апеляцію.

Про це повідомляє кореспондент ТСН із зали суду.

Єрмак відкинув усі звинувачення

«Я заперечую будь-які обвинувачення. Я залишаюся в Україні. Мені немає чого приховувати. Я буду подавати апеляцію», — зазначив Єрмак.

Реклама

На запитання журналістів про заставу 140 млн гривень, Єрмак відповів, що не має таких грошей.

«У мене таких грошей немає. Зараз адвокат буде працювати», — додав він.

Повідомляється, що Єрмак носитиме електронний браслет.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Реклама

Новини партнерів