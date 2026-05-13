Єрмак у суді: нові подробиці корупційного скандалу та що екскерівник ОП розповів про "Династію" (відео)

Андрія Єрмака звинувачують у корупції / © ТСН

Взяття під варту або застава у 180 мільйонів гривень. Таке прохання до Вищого антикорупційного суду прозвучало під час засідання з обрання запобіжного заходу колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Йому закидають «легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом» у сумі 460 мільйонів гривень. Справа містить 16 томів, тож перший день процесу обмежився виступом обвинувачення.

Подробиці з зали суду — у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

16 томів та «шифровки» у смартфоні

Андрій Єрмак з'явився до суду у супроводі адвоката та з коробками документів. Захист заявив, що отримав 16 томів справи лише в день засідання, тому фізично не встиг вивчити всі докази. Через це розгляд клопотання продовжили на наступний день.

Під час засідання слідство оприлюднило спільні фото фігурантів, скріни листувань та прізвища замовників. Прокурори стверджують: Андрій Єрмак вживав активних заходів для конспірації. У листуваннях його називали або «R2», або «АБ».

Резиденція «R2» та гроші з енергетики

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Єрмак причетний до легалізації 460 мільйонів гривень через елітне будівництво котеджного містечка під Києвом.

Валентина Гребенюк, прокурорка САП: «Учасники наперед визначили котеджі-резиденції, власниками яких вони планують стати. Так, згідно з розподілом, Чернишов мав стати власником резиденції номер чотири, Міндіч — резиденції три, Єрмак — резиденції два (R2)».

Слідство вважає, що будівництво фінансувалося коштами, отриманими від корупційних схем в енергетиці.

Позиція захисту та особиста заява Єрмака

Адвокат Ігор Фомін вважає, що звинувачення базуються на припущеннях, а слідству бракує реальних доказів. Сам Андрій Єрмак будь-яку причетність до оборудки заперечує.

Андрій Єрмак: «У моїй власності є єдина квартира і єдиний автомобіль. Більше нічим я не володію і не орендую. Я достатньо самодостатня людина. Я точно знаю, що я робив, а що не робив. Тікати з країни не збираюся».

Вимоги обвинувачення

Окрім арешту або застави у 180 мільйонів гривень, прокуратура просить покласти на Єрмака додаткові обов’язки:

не виїжджати за межі Києва;

здати закордонні паспорти;

не спілкуватися зі свідками та іншими фігурантами справи.

На запитання журналістів, де Андрій Єрмак планує брати гроші на заставу, якщо суд її призначить, адвокат відповів, що сподівається на закриття справи через відсутність складу злочину. Наступне засідання заплановане вже на сьогодні.

