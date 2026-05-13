Суд над Єрмаком частково приховали від журналістів: що вирішуватиме ВАКС

Андрій Єрмак / © Telegram / Андрій Єрмак

Реклама

Вищий антикорупційний суд продовжить розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку 13 травня о 12:00. Частину засідання проведуть у закритому режимі.

Про це повідомив Вищий антикорупційний суд.

За інформацією суду, закритою буде початкова частина засідання. Таке рішення ухвалили за клопотанням сторони обвинувачення.

Реклама

«У зв’язку з цим просимо представників медіа із розумінням поставитися до порядку розгляду зазначеного клопотання», — йдеться в повідомленні.

Після завершення закритої частини слідчий суддя оголосить технічну перерву. Під час неї журналісти зможуть зайняти місця у залі №10 за адресою проспект Берестейський, 41.

Суд над Андрієм Єрмаком — останні новини

Нагадаємо, 12 травня у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку. Прокуратура просила взяти ексочільника ОП під варту із заставою 180 млн грн, однак через великий обсяг матеріалів справи суд не ухвалив рішення того ж дня. Під час засідання стало відомо, що справа налічує 16 томів матеріалів.

Також прокурори оприлюднили нові деталі справи щодо елітного містечка «Династія» у Козині. За версією слідства, будівництво резиденцій планували для впливових осіб, серед яких називали Олексія Чернишова, Андрія Єрмака та Тимура Міндіча. У САП стверджують, що фінансування будівництва на 72% складалося з корупційних коштів, пов’язаних з енергетикою і так званим «бек-офісом Міндіча».

Реклама

Окремо у суді повідомили, що Андрій Єрмак має чотири дипломатичні паспорти, а від початку повномасштабного вторгнення до листопада 2025 року нібито 86 разів перетинав державний кордон. Прокурори також заявили, що не мають відомостей про його поїздки за останні місяці, оскільки інформацію про пересування Єрмака видалили з бази даних.

Під час засідання у ВАКС прокурори заявили, що Андрій Єрмак нібито міг узгоджувати кадрові призначення з ворожкою. За даними сторони обвинувачення, у телефоні екскерівника ОП виявили листування з контактом «Вероніка Феншуй Офіс».

Як стверджують прокурори, у повідомленнях могли обговорювати кандидатури на високі державні посади, зокрема прем’єр-міністра, міністра охорони здоров’я та Олега Татарова. Слідство також заявляє, що під час обговорення нібито враховували дати народження кандидатів.

Сам Андрій Єрмак детально коментувати ці заяви у суді не став. Він повідомив, що позицію захисту озвучать адвокати після виступу сторони обвинувачення.

Реклама

Під час виступу у суді Андрій Єрмак заявив, що не збирається залишати Україну та має намір відстоювати свою позицію у суді. Також він висловив думку, що на правоохоронні органи у цій справі чиниться публічний тиск.

Також під час засідання у ВАКС стало відомо про нові деталі обшуків у водія Єрмака, які у грудні 2025 року проводили детективи НАБУ. За інформацією сторони обвинувачення, тоді правоохоронці вилучили документи, які, за версією слідства, можуть свідчити про спроби впливу на кадрові призначення у Службі безпеки України.

Серед вилучених матеріалів був документ із назвою «СБ України: програма максимум». За даними прокуратури, документ поділявся на три блоки: «Максимум», «Середня» та «Мінімум».

У першому нібито містився перелік кандидатів на ключові керівні посади в СБУ, тоді як інші розділи стосувалися подальших і першочергових кадрових призначень.

Реклама

Новини партнерів