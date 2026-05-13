Суд над Ермаком частично скрыли от журналистов: что будет решать ВАКС

Андрей Ермак / © Telegram / Андрей Ермак

Реклама

Высший антикоррупционный суд продолжит рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку 13 мая в 12:00. Часть заседания будет проведена в закрытом режиме.

Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд.

По информации суда, закрытой будет начальная часть заседания. Такое решение приняли по ходатайству стороны обвинения.

Реклама

«В связи с этим просим представителей медиа с пониманием отнестись к порядку рассмотрения указанного ходатайства», — говорится в сообщении.

После завершения закрытой части следственный судья объявит технический перерыв. Во время него журналисты смогут занять места в зале №10 по адресу проспект Берестейский, 41.

Суд над Андреем Ермаком — последние новости

Напомним, 12 мая в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения Андрею Ермаку. Прокуратура просила взять экс-главу ОП под стражу с залогом 180 млн грн, однако из-за большого объема материалов дела суд не принял решение в тот же день. Во время заседания стало известно, что дело насчитывает 16 томов материалов.

Также прокуроры обнародовали новые детали дела по элитному городку «Династия» в Козине. По версии следствия, строительство резиденций планировали для влиятельных лиц, среди которых называли Алексея Чернышова, Андрея Ермака и Тимура Миндича. В САП утверждают, что финансирование строительства на 72% состояло из коррупционных средств, связанных с энергетикой и так называемым «бэк-офисом Миндича».

Реклама

Отдельно в суде сообщили, что у Андрея Ермака есть четыре дипломатических паспорта, а с начала полномасштабного вторжения до ноября 2025 года якобы 86 раз пересекал государственную границу. Прокуроры также заявили, что не имеют сведений о его поездках за последние месяцы, поскольку информацию о передвижении Ермака удалили из базы данных.

Во время заседания в ВАКС прокуроры заявили, что Андрей Ермак якобы мог согласовывать кадровые назначения с гадалкой. По данным стороны обвинения, в телефоне экс-руководителя ОП обнаружили переписку с контактом «Вероника Фэншуй Офис».

Как утверждают прокуроры, в сообщениях могли обсуждать кандидатуры на высокие государственные должности, в частности премьер-министра, министра здравоохранения и Олега Татарова. Следствие также заявляет, что при обсуждении якобы учитывали даты рождения кандидатов.

Сам Андрей Ермак подробно комментировать эти заявления в суде не стал. Он сообщил, что позицию защиты озвучат адвокаты после выступления стороны обвинения.

Реклама

Во время выступления в суде Андрей Ермак заявил, что не собирается покидать Украину и намерен отстаивать свою позицию в суде. Также он выразил мнение, что на правоохранительные органы в этом деле оказывается публичное давление.

Также во время заседания в ВАКС стало известно о новых деталях обысков у водителя Ермака, которые в декабре 2025 года проводили детективы НАБУ. По информации стороны обвинения, тогда правоохранители изъяли документы, которые, по версии следствия, могут свидетельствовать о попытках влияния на кадровые назначения в Службе безопасности Украины.

Среди изъятых материалов был документ с названием «СБ Украины: программа максимум». По данным прокуратуры, документ делился на три блока: «Максимум», «Средняя» и «Минимум».

В первом якобы содержался перечень кандидатов на ключевые руководящие должности в СБУ, тогда как другие разделы касались дальнейших и первоочередных кадровых назначений.

Реклама

Новости партнеров