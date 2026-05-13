Аномальная жара до +48 °C: синоптики предупредили о затяжной волне

Ученые предупреждают о затяжной волне экстремальной жары . Она охватит Азию и Ближний Восток.

Предполагается, что в некоторых регионах температура воздуха может подниматься до +48 °C, а ночное понижение температуры почти не будет приносить облегчение.

Где будет горячее

По прогнозам синоптиков, продолжительная жара коснется прежде Дальнего Востока, Индии и стран Ближнего Востока.

Метеорологи отмечают, что в регионах Дальнего Востока уже фиксируются очень высокие температуры, в частности, в Индии, которые продолжат расти перед сезоном муссонов. Ожидается, что в ближайшие недели экстремальная жара начнет распространяться от границы Индии и Пакистана до Ближнего Востока, включая Иран, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и некоторые районы Саудовской Аравии.

«Во многих местах температура может превышать 40-48 градусов Цельсия в тени, а на полном солнце будет еще жарче. Даже ночью облегчение будет незначительным, поскольку температура будет часто не опускаться ниже 25-30 градусов Цельсия», — говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают, что такие условия существенно усложнят жизнь и работу населения. Климатологи добавляют, что из-за глобального потепления подобные периоды аномальной жары будут становиться все более частыми и продолжительными.

Ранее мировые метеорологические центры предупредили о формировании потенциально рекордного «супер Эль-Ниньо» в 2026–2027 годах, который может стать самым сильным за последние полтора столетия. По прогнозам, аномальный нагрев поверхности Тихого океана может превысить критические пороги и вызвать глобальные климатические оползни, включая экстремальную жару, засухи и наводнения в разных регионах мира. Метеорологи отмечают, что «супер» фаза Эль-Ниньо способна существенно повлиять на погодные системы планеты, усиливая экстремальные явления и повышая риски климатических катастроф.

