Земля станет непригодной для жизни: ученые озвучили шокирующий прогноз и назвали дату

Худший сценарий для Земли до 2100 года / © Unsplash

Ученые смоделировали худший сценарий для Земли до 2100 года. Климатологи уже рассматривают сценарии, по которым наша жизнь на планете приблизится к мотивам фильма-катастрофы.

По наихудшему прогнозу, к 2100 году Земля может столкнуться с угрозой существования современных экосистем и привычного для миллиардов людей образа жизни.

Об этом пишут Daily Mail и Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC).

Худшие сценарии для Земли до 2100 года

В самом худшем сценарии средняя температура на планете вырастет более чем на 4 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это означает, что планету накроют экстремальная жара и влажность, а большие территории в тропических и субтропических регионах будут непригодны для жизни.

Такое глобальное потепление спровоцирует таяние всего летнего арктического льда и значительное разрушение льда Гренландии и Западной Антарктиды.

Уровень Мирового океана может подняться не менее чем на метр. Это приведет к затоплению прибрежных мегаполисов и исчезновению островных государств.

Ведущий автор исследования, профессор Детлеф ван Вуурен из Утрехтского университета, делится, что все эти условия окажут катастрофическое влияние на сельское хозяйство. По такому сценарию, спровоцированному сильным глобальным потеплением, восстановление комфортной жизни на планете будет невозможным.

Вышеописанные последствия приведут к массовому вымиранию видов, которые не успеют приспособиться к новым условиям. В результате окисления океанов полностью исчезнут коралловые рифы и определенные виды рыб.

«Ключевые вопросы, на которые должен ответить этот набор, заключаются в том, что происходит при действующей политике, которая необходима для достижения наших климатических целей и которая может быть низковероятным, но высокорисковым результатом», — добавил ученый.

Потепление на 3,5 °C выше среднего уровня доиндустриального периода возможно. Оно состоится в течение следующих 80 лет. Поэтому люди должны знать, что их ждет, если они не будут пытаться затормозить глобальное потепление.

Экстремальные явления погоды, засухи, наводнения и разрушительные ураганы станут нормой. Это приведет к неурожаям и глобальной борьбе за ресурсы.

