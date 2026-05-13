Огурцы могут не взойти: 8 мест, где их нельзя сажать, чтобы не остаться без урожая

Огурцы

Огурцы считаются одной из самых простых культур для выращивания, однако неправильное место посадки может существенно повлиять на урожай. Несмотря на неприхотливость, эти растения требуют достаточного количества солнца, пространства и хорошо дренированной почвы. Эксперты по садоводству объяснили, в каких местах огурцы растут хуже всего и почему это может привести к болезням и слабому плодоношению.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Специалисты отмечают, что огурцы — вьющиеся растения, лозы которых могут вырастать до 1,8 метра длиной. Поэтому им нужно достаточно места для роста, иначе культура начнет конкурировать с соседними растениями за воду и питательные вещества.

Одним из худших вариантов для посадки называют затененные участки. По словам директора общественных садов Пенсильванского садоводческого общества Адама Гилла, огурцам необходимо от шести до восьми часов полного солнца ежедневно. Если высадить их возле высоких деревьев, зданий или заборов, это может снизить урожайность и ухудшить качество плодов. Кроме того, недостаток света делает растения более слабыми и уязвимыми к вредителям и болезням.

Эксперты также советуют избегать участков, где уже есть большое количество насекомых-вредителей. Огурцы особенно чувствительны к огуречным жукам, тле и белокрылке. Садовница Чикагского ботанического сада Райли Финнеган-Каррион объясняет, что огуречные жуки могут переносить бактериальное увядание тыквенных культур. После заражения такая инфекция способна оставаться в почве несколько сезонов подряд. Именно поэтому специалисты рекомендуют регулярно менять место посадки огурцов.

Еще одна распространенная ошибка — слишком маленькие грядки или контейнеры. Огурцы быстро разрастаются, а ограниченное пространство может привести к задержке роста и плохому формированию плодов. Кроме того, загущенные посадки ухудшают циркуляцию воздуха, что создает благоприятные условия для грибковых заболеваний. В таких случаях садоводы советуют использовать опоры, которые помогают экономить место и улучшают вентиляцию вокруг растений.

Не менее важную роль играет качество почвы. Огурцы лучше всего растут в хорошо дренированной, питательной и слабокислой почве с уровнем pH от 6,0 до 7,0. По словам Адама Гилла, бедная почва может вызвать пожелтение листьев, слабый рост и низкую урожайность. Также опасны участки, где вода плохо отходит после полива или дождя, ведь избыток влаги провоцирует корневую гниль и грибковые болезни.

Отдельно эксперты предостерегают от посадки огурцов рядом с тыквами, кабачками и дынями. Доцент кафедры устойчивого сельского хозяйства Университета штата Мэн Анкит К. Сингх объясняет, что растения одного семейства привлекают одинаковых вредителей и болезни. К тому же они активно конкурируют между собой за воду и питательные вещества.

Неудачным местом для выращивания огурцов являются и открытые ветреные участки. Сильный ветер может повреждать листья и пересушивать большие листовые пластины, из-за чего растения переживают стресс и дают меньший урожай. Особенно это касается огурцов, которые выращивают на шпалерах. При сильных порывах ветра плоды могут обрываться, а сама конструкция — опрокидываться.

Садоводы также советуют не высаживать огурцы слишком близко друг к другу. Из-за густой посадки растения хуже проветриваются, а это увеличивает риск распространения болезней. Специалисты рекомендуют оставлять между растениями не менее 45 сантиметров, а в идеале — около 60.

Еще одна проблема — места, где после дождя или полива накапливается вода. Огурцы имеют поверхностную корневую систему, поэтому избыток влаги быстро приводит к загниванию корней и потере урожая.

