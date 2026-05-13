Огірки можуть не зійти: 8 місць, де їх не можна садити, щоб не залишитися без врожаю

Огірки

Реклама

Огірки вважаються однією з найпростіших культур для вирощування, однак неправильне місце посадки може суттєво вплинути на врожай. Попри невибагливість, ці рослини потребують достатньої кількості сонця, простору та добре дренованого ґрунту. Експерти із садівництва пояснили, у яких місцях огірки ростуть найгірше та чому це може призвести до хвороб і слабкого плодоношення.

Про це повідомило видання martha stewart.

Фахівці наголошують, що огірки — виткі рослини, лози яких можуть виростати до 1,8 метра завдовжки. Через це їм потрібно достатньо місця для росту, інакше культура почне конкурувати із сусідніми рослинами за воду та поживні речовини.

Реклама

Одним із найгірших варіантів для посадки називають затінені ділянки. За словами директора громадських садів Пенсильванського садівничого товариства Адама Гілла, огіркам необхідно від шести до восьми годин повного сонця щодня. Якщо висадити їх біля високих дерев, будівель або парканів, це може знизити врожайність та погіршити якість плодів. Крім того, нестача світла робить рослини слабшими та більш вразливими до шкідників і хвороб.

Експерти також радять уникати ділянок, де вже є велика кількість комах-шкідників. Огірки особливо чутливі до огіркових жуків, попелиці та білокрилки. Садівниця Чиказького ботанічного саду Райлі Фіннеган-Карріон пояснює, що огіркові жуки можуть переносити бактеріальне в’янення гарбузових культур. Після зараження така інфекція здатна залишатися у ґрунті кілька сезонів поспіль. Саме тому фахівці рекомендують регулярно змінювати місце посадки огірків.

Ще одна поширена помилка — надто маленькі грядки або контейнери. Огірки швидко розростаються, а обмежений простір може призвести до затримки росту та поганого формування плодів. Крім того, загущені посадки погіршують циркуляцію повітря, що створює сприятливі умови для грибкових захворювань. У таких випадках садівники радять використовувати опори, які допомагають економити місце та покращують вентиляцію навколо рослин.

Не менш важливу роль відіграє якість ґрунту. Огірки найкраще ростуть у добре дренованому, поживному та слабокислому ґрунті з рівнем pH від 6,0 до 7,0. За словами Адама Гілла, бідний ґрунт може спричинити пожовтіння листя, слабкий ріст і низьку врожайність. Також небезпечними є ділянки, де вода погано відходить після поливу чи дощу, адже надлишок вологи провокує кореневу гниль та грибкові хвороби.

Реклама

Окремо експерти застерігають від посадки огірків поруч із гарбузами, кабачками та динями. Доцент кафедри сталого сільського господарства Університету штату Мен Анкіт К. Сінгх пояснює, що рослини однієї родини приваблюють однакових шкідників і хвороби. До того ж вони активно конкурують між собою за воду та поживні речовини.

Невдалим місцем для вирощування огірків є й відкриті вітряні ділянки. Сильний вітер може пошкоджувати листя та пересушувати великі листкові пластини, через що рослини переживають стрес і дають менший урожай. Особливо це стосується огірків, які вирощують на шпалерах. За сильних поривів вітру плоди можуть обриватися, а сама конструкція — перекидатися.

Садівники також радять не висаджувати огірки надто близько одне до одного. Через густу посадку рослини гірше провітрюються, а це збільшує ризик поширення хвороб. Фахівці рекомендують залишати між рослинами щонайменше 45 сантиметрів, а в ідеалі — близько 60.

Ще одна проблема — місця, де після дощу чи поливу накопичується вода. Огірки мають поверхневу кореневу систему, тому надлишок вологи швидко призводить до загнивання коріння та втрати врожаю.

Реклама

Нагадаємо, деякі рослини не можуть уживатися на грядці поруч. Раніше ми розповідали, що можна і не можна садити поруч з картоплею для рясного врожаю.

Новини партнерів