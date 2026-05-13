Пентагон збирає літак нової епохи: чому XA103 може змінити правила гри

Майбутній винищувач F-47 / © Фото з відкритих джерел

Реклама

США прискорюють роботу над технологіями для винищувача шостого покоління. Одним із ключових елементів майбутньої бойової авіації має стати адаптивний двигун XA103, який розробляє компанія Pratt & Whitney для Повітряних сил США у межах програми NGAP — Next Generation Adaptive Propulsion.

Про це повідомляє видання Il Giornale.

Проєкт має стратегічне значення для Пентагону, адже у протистоянні зі США, Китаєм і Росією перевагу в повітрі дедалі більше визначатимуть не лише стелс-технології чи озброєння, а й здатність літака ефективно управляти енергією, датчиками, штучним інтелектом та системами електронного захисту.

Реклама

XA103 переходить до нового етапу

Двигун XA103. / © Фото з відкритих джерел

Компанія RTX повідомила, що адаптивний двигун XA103 успішно завершив етап цифрової перевірки складання. Тепер програма переходить від віртуального проєктування до створення фізичного технологічного демонстратора.

Це означає, що концептуальна частина розробки фактично завершена, а інженери переходять до промислового етапу — виробництва компонентів, роботи з новими матеріалами, точної обробки деталей і подальших випробувань.

Особливість програми XA103 полягає в тому, що двигун створюють із широким використанням цифрового проєктування. Інженери працюють із цифровими двійниками та моделями, які дозволяють перевіряти поведінку двигуна ще до виготовлення реальних деталей.

Такий підхід має скоротити час розробки, зменшити ризики та пришвидшити створення нових військових технологій.

Реклама

Двигун для винищувача шостого покоління

XA103 розглядають не як звичайну модернізацію наявних двигунів, а як один із базових елементів майбутніх літаків шостого покоління. Він пов’язаний із програмою NGAD — Next Generation Air Dominance, у межах якої США планують створити нову архітектуру повітряного домінування.

У березні 2025 року Повітряні сили США уклали з Boeing контракт на розробку майбутнього винищувача F-47. Очікується, що така платформа матиме передові стелс-технології, потужні сенсори, можливості далеких ударів, модульну конструкцію та глибоку інтеграцію зі штучним інтелектом.

Майбутній винищувач F-47. / © Фото з відкритих джерел

У такому літаку двигун виконуватиме значно ширшу роль, ніж просто створення тяги. Він має забезпечувати роботу радарів нового покоління, систем радіоелектронної боротьби, бортових комп’ютерів і мереж зв’язку.

Чим особливий XA103

Головна ідея XA103 — адаптивна архітектура. Такий двигун може змінювати режим роботи залежно від бойового завдання: економити паливо під час тривалого польоту, збільшувати тягу в потрібний момент або ефективніше відводити тепло від бортових систем.

Реклама

Для майбутніх бойових літаків це критично важливо. Вони повинні діяти в умовах потужної ППО, далекобійних ракет, багаточастотних радарів і засобів електронної боротьби.

Окреме значення має тепловий слід літака. Чим краще двигун керує теплом, тим складніше виявити літак і тим вищі його шанси на виживання у складному бойовому середовищі.

Чому це важливо для США

Для Вашингтона XA103 — це не лише технологічний проєкт, а й елемент глобальної конкуренції з Китаєм. Особливо важливою така розробка є для Індо-Тихоокеанського регіону, де американським літакам потрібен великий бойовий радіус і здатність діяти на значних відстанях.

У Pratt & Whitney заявляють, що очікувані характеристики XA103 мають перевершити можливості двигунів, які зараз використовуються у західній бойовій авіації.

Реклама

Втім, остаточні висновки можна буде робити лише після створення демонстратора та реальних випробувань. Саме промисловий етап покаже, чи зможуть США без серйозних затримок перейти від цифрової моделі до двигуна, здатного стати серцем винищувача майбутнього.

Раніше повідомлялось, що Кремль намагається демонструвати відновлення своєї стратегічної авіації, проте реальні темпи модернізації та кількість боєздатних бортів суттєво відрізняються від переможної риторики пропагандистів.

Нагадаємо, російські літаки та інфраструктура аеродромів на території тимчасово окупованого Криму постійно потрапляють під удар українських дронів чи ракет.

Новини партнерів